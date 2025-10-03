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Ο σκιώδης ρωσικός στόλος στο μικροσκόπιο: Αθώωση για το πλήρωμα του &quot;Eagle S&quot; στη Φινλανδία
Ειδήσεις
14:14 - 03 Οκτ 2025

Ο σκιώδης ρωσικός στόλος στο μικροσκόπιο: Αθώωση για το πλήρωμα του "Eagle S" στη Φινλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Φινλανδικό δικαστήριο απέρριψε κατηγορίες δολιοφθοράς κατά του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου "Eagle S"

Στο πλήρωμα του πλοίου "Eagle S" αποδίδονταν κατηγορίες ότι κατέστρεψε σκόπιμα υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα. Ωστόσο, φινλανδικό δικαστήριο απέρριψε τώρα την αγωγή. Το δεξαμενόπλοιο θεωρείται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, όπως μεταδίδει η Tagesschau.

Ένα φινλανδικό δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία δολιοφθοράς εναντίον του καπετάνιου και δύο αξιωματικών ενός δεξαμενόπλοιου, για ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική. «Δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί το φινλανδικό ποινικό δίκαιο στην υπόθεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Πρωτοδικείο του Ελσίνκι. Με αυτόν τον τρόπο απορρίφθηκαν και οι σχετικές αξιώσεις αποζημίωσης. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η υπόθεση πρέπει να θεωρηθεί ως περιστατικό στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Συνεπώς, η δικαιοδοσία για την ποινική δίωξη ανήκει είτε στα δικαστήρια του κράτους σημαίας του δεξαμενόπλοιου είτε στα κράτη καταγωγής των κατηγορουμένων.

Η υπεράσπιση μίλησε για ατύχημα

Στον Γεωργιανό καπετάνιο και στους δύο αξιωματικούς, οι οποίοι κατάγονται από την Ινδία, είχε αποδοθεί η κατηγορία ότι, μετά την αναχώρησή τους από τη Ρωσία στα τέλη του 2024, έκοψαν πέντε καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινές φυλάκισης τουλάχιστον δυόμισι ετών για «σοβαρή φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σοβαρή παρεμπόδιση επικοινωνιών». Η υπεράσπιση, αντίθετα, δήλωσε αθώους τους κατηγορούμενους, κάνοντας λόγο για «ατύχημα».

Καταστροφές σε ηλεκτρικά καλώδια και διαδικτυακές γραμμές

Η δίκη θεωρήθηκε μία από τις πρώτες απόπειρες να αποδοθούν νομικά ευθύνες για την καταστροφή κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών. Ωστόσο, η ποινική δίωξη δυσχεραίνεται από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τη δυσκολία απόδειξης εγκληματικής πρόθεσης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το δεξαμενόπλοιο "Eagle S" έσερνε την άγκυρά του στον βυθό. Έτσι προκλήθηκαν ζημιές στο ηλεκτρικό καλώδιο Estlink 2 μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας, καθώς και σε τέσσερις γραμμές διαδικτύου. Οι φινλανδικές δυνάμεις ασφαλείας σταμάτησαν τότε το πλοίο και το οδήγησαν στα χωρικά τους ύδατα. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν ίχνη έλξης μήκους αρκετών χιλιομέτρων στον βυθό, καθώς και η άγκυρα του πλοίου.

Το πλήρωμα έκανε λόγο για τεχνικά προβλήματα

Το δεξαμενόπλοιο, που φέρει τη σημαία των Νήσων Κουκ, θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο, με τον οποίο το Κρεμλίνο παρακάμπτει το εμπάργκο πετρελαίου που επιβλήθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί δεξαμενόπλοια με ξένη σημαία για να εξάγει αργό πετρέλαιο και προϊόντα του, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Το πλήρωμα είχε δηλώσει ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα με την άγκυρα. Η υπεράσπιση τόνισε ότι η Φινλανδία δεν είχε δικαιοδοσία, καθώς τα καλώδια είχαν υποστεί ζημιές εκτός των φινλανδικών χωρικών υδάτων.

Πολλαπλές παρεμβολές μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι επισκευές κόστισαν τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ στους διαχειριστές των καλωδίων. Η ζημιά στα καλώδια συνιστούσε «σοβαρή απειλή για τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις επικοινωνίες στη Φινλανδία», αν και η τροφοδοσία διατηρήθηκε μέσω εναλλακτικών συνδέσεων.

Το περιστατικό της 25ης Δεκεμβρίου 2024 είχε θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις νατοϊκές δυνάμεις στην περιοχή. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν σημειωθεί στη Βαλτική σειρά ύποπτων βλαβών σε καλώδια και αγωγούς φυσικού αερίου.

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