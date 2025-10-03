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Κίνα αντί Γερμανίας στις πιο καινοτόμες χώρες του κόσμου - Η Ελλάδα 42η
Ειδήσεις
14:08 - 03 Οκτ 2025

Κίνα αντί Γερμανίας στις πιο καινοτόμες χώρες του κόσμου - Η Ελλάδα 42η

Reporter.gr Newsroom
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Μία σημαντική αλλαγή είχε η δεκάδα των πιο καινοτόμων χωρών στον κόσμο για το 2025. Η Κίνα εκτόπισε την Γερμανία στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας (Global Innovation Index) που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Οι Γερμανοί ανέκαθεν ήταν λαός επινοητικός. Από το τυπογραφικό πιεστήριο και το αυτοκίνητο μέχρι τις ακτίνες Χ, το MP3 και τις ζελεδένιες καραμέλες, η Γερμανία άφησε το αποτύπωμά της στην τεχνολογική πρόοδο. Παραμένει ακόμα σε υψηλή θέση στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας, ωστόσο, δεν κατάφερε το 2025 να διατηρηθεί στην πρώτη δεκάδα. Στη θέση της εισήλθε η Κίνα.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (Global Innovation Index) δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και καλύπτει 139 οικονομίες. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η μικροσκοπική Ελβετία, με δεύτερη τη Σουηδία και στην τρίτη θέση τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δείκτης του WIPO βασίζεται σε 78 επιμέρους δείκτες, οι οποίοι αξιολογούν τόσο «εισροές» (π.χ. δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη) όσο και «εκροές» (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας). Παράλληλα, μετρά την ισχύ των θεσμών και την ικανότητα των χωρών να υιοθετούν μια τεχνολογία -όχι μόνο να την εφευρίσκουν. Τα περισσότερα στοιχεία αφορούν το 2024, πριν ο Τραμπ ξεκινήσει την εκστρατεία εναντίον της επιστημονικής κοινότητας στις ΗΠΑ.

Η είσοδος της Κίνας στην πρώτη δεκάδα είναι εντυπωσιακή, δεδομένου ότι πρόκειται ακόμη για χώρα μεσαίου εισοδήματος. Οικονομίες με παρόμοιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατατάσσονται συνήθως στην 50ή ή 60ή θέση. Παρόμοια θετική απόκλιση εμφανίζουν η Ινδία, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ και η Βρετανία. Επιπλέον, η Κίνα φαίνεται να αποκομίζει περισσότερα αποτελέσματα σε σχέση με τις εισροές της. Οι δείκτες «εκροών» (πατέντες, εμπορικά σήματα, εξαγωγές) είναι υψηλότεροι από αυτούς που θα αναμενόταν με βάση τις «εισροές» (εκπαίδευση, επενδύσεις στην έρευνα). Έτσι, αντικρούεται η παραδοσιακή άποψη ότι η κινεζική καινοτομία είναι τεχνητά διογκωμένη, τροφοδοτούμενη μόνο από τεράστιους πόρους. Το «παχύ τεχνολογικό δράκο» που κατανάλωνε απεριόριστες εισροές χωρίς ανάλογες εξόδους φαίνεται πως μεταμορφώνεται.

Η έκθεση του WIPO εντοπίζει και σημάδια ανάκαμψης από την παγκόσμια «κόπωση» στην καινοτομία που είχε παρατηρηθεί πέρυσι. Ο αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και επιστημονικών δημοσιεύσεων αυξάνεται ξανά, ενώ οι επενδύσεις venture capital σημείωσαν άνοδο 7,7% το 2024. Ωστόσο, η πλειονότητα κατευθύνθηκε στις ΗΠΑ και συγκεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε έναν τομέα: Την τεχνητή νοημοσύνη. Αν και η αξία των συμφωνιών αυξήθηκε, ο αριθμός τους μειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Έτσι, η ποικιλομορφία των επενδύσεων που είχε αρχίσει να εμφανίζεται διεθνώς φαίνεται να συρρικνώνεται και πάλι.

Όσο για την Ελλάδα, βρίσκεται 42η και αμέσως μετά ακολουθεί η Τουρκία.

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