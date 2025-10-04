ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Ένας καθρέφτης της σχέσης μας με τη ζωή
Pexels/Snapwire
Ειδήσεις
22:00 - 04 Οκτ 2025

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Ένας καθρέφτης της σχέσης μας με τη ζωή

Reporter.gr Newsroom
Η 4η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, δεν είναι απλώς μια αφορμή για να μιλήσουμε για τα αγαπημένα μας κατοικίδια ή για να δημοσιεύσουμε φωτογραφίες ζώων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι, πάνω απ’ όλα, μια ημέρα υπενθύμισης και προβληματισμού για τη σχέση του ανθρώπου με το ζωικό βασίλειο, για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά και για τις ευθύνες που έχουμε απέναντί τους ως κοινωνία.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων καθιερώθηκε το 1931 σε συνέδριο περιβαλλοντολόγων στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τα υπό εξαφάνιση είδη. Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το μήνυμα παραμένει δραματικά επίκαιρο: εκατοντάδες είδη απειλούνται με εξαφάνιση, τα φυσικά τους οικοσυστήματα καταστρέφονται, ενώ ακόμη και τα ζώα που ζουν δίπλα μας, όπως τα αδέσποτα, συχνά αντιμετωπίζουν παραμέληση, κακοποίηση και αδιαφορία.

Στην Ελλάδα, παρά τις σημαντικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και τις προσπάθειες φιλοζωικών οργανώσεων, η κατάσταση για τα ζώα δεν είναι πάντα η ιδανική. Κακοποιήσεις ζώων συνεχίζουν να καταγράφονται, ενώ τα αδέσποτα παραμένουν μια ανοικτή πληγή για πολλές περιοχές της χώρας. Οι εικόνες εγκαταλελειμμένων ζώων σε δρόμους, χωριά και τουριστικούς προορισμούς είναι ντροπιαστικές για έναν πολιτισμό που θέλει να λέγεται σύγχρονος και ηθικός.

Ωστόσο, υπάρχει και το φως: αυξανόμενος αριθμός πολιτών επιλέγει την υιοθεσία αντί της αγοράς, τα σχολεία εντάσσουν δράσεις φιλοζωίας στο πρόγραμμά τους, ενώ η νομοθεσία – έστω και με καθυστέρηση – αρχίζει να αναγνωρίζει πιο ξεκάθαρα τα δικαιώματα των ζώων. Η ποινικοποίηση της κακοποίησης ως κακούργημα, για παράδειγμα, ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πρέπει επίσης αναφερθούν και οι θετικές εξελίξεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν την υιοθεσία αντί της αγοράς, εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποίησης για τα ζώα κερδίζουν έδαφος στα σχολεία, ενώ και το νομοθετικό πλαίσιο έχει αρχίσει να εκσυγχρονίζεται. Η ποινικοποίηση της κακοποίησης ζώων ως κακούργημα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρά τα βήματα αυτά, η ουσιαστική εφαρμογή των νόμων παραμένει ζητούμενο.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι μια ευκαιρία για ψύχραιμο απολογισμό και αναστοχασμό. Πέρα από την ηθική διάσταση, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με τα ζώα σχετίζεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή. Η προστασία των ζώων δεν είναι περιθωριακή υπόθεση· είναι ένδειξη ενός κοινωνικού συνόλου που σέβεται τη ζωή και αναγνωρίζει τις συνέπειες των επιλογών του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκλογές στην Τσεχία: Ενισχύεται η γραμμή Όρμπαν στην Ευρώπη μετά την επικράτηση Μπάμπις
Ειδήσεις

Εκλογές στην Τσεχία: Ενισχύεται η γραμμή Όρμπαν στην Ευρώπη μετά την επικράτηση Μπάμπις

Κωνσταντοπούλου προς κυβέρνηση: Σταματήστε να βυθίζετε την κοινωνία στο «σκοτάδι» των εκταφών
Πολιτική

Κωνσταντοπούλου προς κυβέρνηση: Σταματήστε να βυθίζετε την κοινωνία στο «σκοτάδι» των εκταφών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Pet City Group: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4,1% στα €67,5 εκατ. το 2024
Επιχειρήσεις

Pet City Group: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4,1% στα €67,5 εκατ. το 2024

Αγαπηδάκη: Σχεδιάσαμε τη δράση για την παιδική παχυσαρκία με σεβασμό
Πολιτική

Αγαπηδάκη: Σχεδιάσαμε τη δράση για την παιδική παχυσαρκία με σεβασμό

Πάρνηθα: Τα όρνια φωλιάζουν ξανά στις πλαγιές της, μετά από δεκαετίες
Περιβάλλον

Πάρνηθα: Τα όρνια φωλιάζουν ξανά στις πλαγιές της, μετά από δεκαετίες

ΥΠΕΝ: Υπό απειλή το 21,5% των ζώων, φυτών και μυκήτων
Πολιτική

ΥΠΕΝ: Υπό απειλή το 21,5% των ζώων, φυτών και μυκήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένη Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

Τεχνολογία
08/10/2025 - 14:47

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι να περιμένουμε σε Υγεία, Εργασία και Τέχνες τα επόμενα χρόνια

Εμπορεύματα
08/10/2025 - 14:41

Πλησιάζει χαμηλό πενταετίας η τιμή του σιταριού - Τι οδηγεί την πτώση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:37

Ζαχάροβα: Διπλή επίθεση κατά της Ελλάδας με «όπλο» τη Συμφωνία του Ελσίνκι

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:23

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Έξι στους δέκα Αμερικανούς λένε «όχι» σε στρατιωτική ανάπτυξη εντός των ΗΠΑ

Εμπορεύματα
08/10/2025 - 14:21

Κακάο: Από το ράλι στη διόρθωση – «Κατρακυλάει» στις αγορές, παραμένει ακριβό στο ράφι

Νομίσματα
08/10/2025 - 14:11

Σημαντικές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Κατρακύλησε BTC και Ethereum

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:08

Μενδώνη: Η μόνιμη έκθεση στον τύμβο της Δοξιπάρας θα αναδείξει τα ταφικά μυστικά της ρωμαϊκής Θράκης

Πολιτική
08/10/2025 - 13:57

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη

Ειδήσεις
08/10/2025 - 13:53

Η Ρωσία εγκαταλείπει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πλουτώνιο

Τεχνολογία
08/10/2025 - 13:45

Νέα ψηφιακή απάτη μιμείται μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

Πολιτική
08/10/2025 - 13:43

Σφοδρή επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα: Έχει μεταλλαχθεί - Είναι αναξιόπιστος για τη δημοκρατία

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/10/2025 - 13:37

Δήμας: Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Ειδήσεις
08/10/2025 - 13:29

Τσεχία: Στόχος ο σχηματισμός κυβέρνησης μέχρι τον Νοέμβριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ