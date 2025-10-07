ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γερμανία: Πτώση 0,8% στις νέες βιομηχανικές παραγγελίες τον Αύγουστο – Ισχυρό πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις
11:09 - 07 Οκτ 2025

Γερμανία: Πτώση 0,8% στις νέες βιομηχανικές παραγγελίες τον Αύγουστο – Ισχυρό πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
Οι νέες παραγγελίες στη γερμανική βιομηχανία υποχώρησαν κατά 0,8% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη (7/10) η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis).

Η εξέλιξη αυτή απογοήτευσε τις αγορές, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 1,2%, ενώ τα στοιχεία του Ιουλίου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, καταγράφοντας τελικά πτώση 2,7%.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στη σημαντική κάμψη των νέων παραγγελιών στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίες υποχώρησαν κατά 6,4% σε σχέση με τον Ιούλιο. Παράλληλα, αρνητικές ήταν και οι επιδόσεις στους κλάδους υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (-11,5%) και φαρμακευτικής βιομηχανίας (-13,5%). Αντίθετα, αύξηση κατέγραψαν οι παραγγελίες για την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+15,4%), τον εξοπλισμό μεταφορών (+17,1%) και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (+7,2%).

Κατά κατηγορία προϊόντων, οι παραγγελίες για κεφαλαιουχικά αγαθά μειώθηκαν κατά 1,5%, ενώ τα καταναλωτικά αγαθά σημείωσαν πτώση 10,3%. Αντίθετα, τα ενδιάμεσα αγαθά αυξήθηκαν κατά 3%.

Σε ετήσια βάση, οι παραγγελίες εργοστασίων παρουσίασαν αύξηση 1,5% τον Αύγουστο, δείχνοντας ωστόσο ότι η ανάκαμψη της μεταποίησης στη Γερμανία παραμένει εύθραυστη.

