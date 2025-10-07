ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Δανία: Προς απαγόρευση χρήσης social media για ανήλικα κάτω των 15
Ειδήσεις
17:49 - 07 Οκτ 2025

Δανία: Προς απαγόρευση χρήσης social media για ανήλικα κάτω των 15

Reporter.gr Newsroom
Η Δανική κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει απαγόρευση για αρκετές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Μέττε Φρεντερικσέν την Τρίτη (7/10).

«Τα κινητά τηλέφωνα και τα κοινωνικά δίκτυα κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας», είπε στην ομιλία της στην αρχή της συνεδρίασης του Δανικού Κοινοβουλίου, της Φολκετίνγκ.

«Απελευθερώσαμε ένα τέρας», πρόσθεσε η Φρεντερικσέν, σημειώνοντας ότι σχεδόν όλοι οι Δανοί μαθητές της έβδομης τάξης, οι οποίοι είναι συνήθως 13 ή 14 ετών, έχουν κινητό τηλέφωνο.

«Ελπίζω ότι εδώ στην αίθουσα θα βοηθήσετε να αυστηροποιηθεί ο νόμος, ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα τα παιδιά μας εδώ στη Δανία», είπε η ίδια.
Ωστόσο, η Φρεντερικσέν δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απαγόρευση, ούτε υπάρχει κάποιο νομοσχέδιο για όριο ηλικίας στο κυβερνητικό πρόγραμμα νομοθεσίας για το προσεχές κοινοβουλευτικό έτος.
Μια πρωτοβουλία πολιτών του 2024 στη Δανία, η οποία συγκέντρωσε 50.000 υπογραφές, ζητούσε την απαγόρευση του TikTok, του Snapchat και του Instagram.
Ωστόσο, η Φρεντερικσέν ανέφερε ότι οι γονείς θα πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν την δημιουργία λογαριασμών για τα παιδιά τους από την ηλικία των 13 ετών.
Η ανακοίνωση της Φρεντερικσέν δεν ήρθε ως απόλυτη έκπληξη. Η Σοσιαλδημοκράτισσα πρωθυπουργός είχε εκφράσει στο παρελθόν την υποστήριξή της για απαγόρευση των κοινωνικών μέσων για άτομα κάτω των 15 ετών. Η Δανική κυβέρνηση πιέζει επίσης την ΕΕ να απαιτήσει από τις τεχνολογικές εταιρείες να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών στο διαδίκτυο.

