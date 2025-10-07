Βάρρας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία προστριβή με Βορίδη – Εκπαραθυρώθηκα για τις «ανομίες»

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, αρνήθηκε – κατά τη διάρκεια της σημερινής (7/10) συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – ότι υπήρχαν προστριβές και διαφωνίες με τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Ωστόσο, του «χρέωσε» την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Βάρρας υποστήριξε πως «δεν υπήρχε διαταραγμένη σχέση με τον υπουργό» και πως οι πληρωμές «γίνονταν πολύ καλά», χωρίς μεταξύ τους διαφωνίες ή προστριβές.

«Δεν υπήρχε καμία αντίδραση, καμία γκρίνια επί της ουσίας. Ουσιαστικά φύγαμε γελώντας [μετά την παραίτηση]», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι «με έκπληξη» διάβασε στα site πως υπήρχαν προστριβές και πως στην πραγματικότητα η σχέση τους ήταν «αγαστή» και «δεν υπήρχε τίποτα το συγκρουσιακό».

Ερωτηθείς εάν είχε δεχτεί παρέμβαση από τον ίδιο τον Υπουργό σχετικά με το ποιος έπρεπε να ελεγχθεί από τον Οργανισμό για τις πληρωμές, ο κ. Βάρρας απάντησε αρνητικά και σημείωσε ότι «ενδεχομένως» να είχε δεχτεί από τον γενικό γραμματέα, τον Γιώργο Στρατάκο.

Όπως είπε, ο κ. Στρατάκος ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ελέγχεται η γυναίκα του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές»). Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Βάρρας: «Εγώ εξεπλάγην, και αναρωτήθηκα, μήπως κάποιος μέσα από μια Διεύθυνση, κάποιος αντιπρόεδρος, όχι παράνομα, έδωσε, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, κάποια εντολή για έλεγχο. Δεν συνέβη αυτό. Παίρνω τηλέφωνο τον υπεύθυνο που ήταν στην Κρήτη. Μου λέει με συγχωρείς, είναι κάποιος δειγματοληπτικός έλεγχος που γίνεται. Πείτε, παρακαλώ, στον γενικό γραμματέα να μην παρεμβαίνει στη δουλειά μας».

Σε επόμενη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, δε, σχετικά με το εάν πράγματι διενεργήθηκε ο έλεγχος, ο κ. Βάρρας απάντησε πως δεν θυμάται.

«Φαντάζομαι πως έγινε. Για να πάρω αυτή την απάντηση από τον διευθυντή της Κρήτης, σίγουρα έγινε ο έλεγχος. Βέβαια. Δεν σταμάτησε. […] Πιστεύω και εκτιμώ ότι πρέπει να βρέθηκαν ευρήματα, αν βρέθηκαν ευρήματα, οπότε δεν έγιναν πληρωμές. Εκ της δημοσιότητας, υπάρχει γκρίνια από τον κ. Ξυλούρη και κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν πληρώθηκαν…», είπε.

Ωστόσο, παρότι διέψευσε πως με τον Μάκη Βορίδη υπήρχαν προστριβές, σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμός, ο κ. Βάρρας «έδειξε» τον πρώην υπουργό.

«Λέτε στο σημείωμα σας προς τον υφυπουργό κ. Μυλωνάκη ότι “ξεκάρφωνατε ανομίες”», του είπε η κα Αποστολάκη και συνέχισε: «Άρα αυτές τις ανομίες, ο κ. Βορίδης θέλησε να συνεχιστούν και σας εκπαραθύρωσε; Σωστά;». Ο κ. Βάρρας δεν τη διέψευσε, αλλά αντιθέτως συμφώνησε.

Στη συνέχεια, σε επόμενη ερώτηση της κα Αποστολάκη σχετικά με το ποιοι του την είχαν «στημένη», ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε: «Ο τεχνικός σύμβουλος. Η Neuropublic-Γαργαλάκος», ενώ ως προς το ερώτημα αν υπάρχει συνάφεια από την αποπομπή του και τις νέες διοικήσεις, ο κ. Βάρρας απάντησε: «Είμαι σκληρός και ορθολογικός στη δουλειά μου. Κάποιοι δεν το ήθελαν. Ήθελαν κάτι light, κι αυτό το light δημιουργεί άλλα πράγματα.»

Η αναφορά του κ. Βάρρα στην Neuropublic δεν έμεινε ασχολίαστη από την αξιωματική αντιπολίτευση, με κύκλους της Χαριλάου Τρικούπη να κάνουν λόγο για «δίκτυο διαπλοκής που περιελάμβανε στελέχη του υπουργείου, τον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και επιχειρηματικά συμφέροντα, με στόχο τον έλεγχο του Οργανισμού και τη χειραγώγηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων».

Το σημείωμα Μυλωνάκη

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη, σχετικά με το σημείωμά του προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γ. Μυλωνάκη, ο κ. Βάρρας είπε:

«Πήγα να ενημερώσω τον κ. Μυλωνάκη, όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα πληροφόρηση από την ΕΕ ότι θα τρώγαμε καταλογισμό […] Ότι υπήρχε θέμα να αρθεί η διαπίστευση για τον οργανισμό. Εκεί, στην κουβέντα, μου λέει: “δεν μας κάνεις ένα σημείωμα για τον οργανισμό που ξέρεις κάποια πράγματα;”. Έτσι προέκυψε αυτό.»

Όσον αφορά το σημείωμα Μυλωνάκη, πηγές της ΝΔ σχολίασαν λίγο μετά τις εξηγήσεις του κ. Βάρρα ότι η αντιπολίτευση έμεινε έκθετη, αφού η κατάθεση Βάρρα επιβεβαιώνει όσα είχε πει κι ο Γ. Μυλωνάκης από το βήμα της Βουλής· ότι, δηλαδή, δεν επρόκειτο για κάποιο επίσημο υπόμνημα, αλλά για ένα άτυπο, εσωτερικό κείμενο που εστάλη μέσω κινητού.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση είχε αρχίσει επεισοδιακά με την άρνηση του κ. Βάρρα να δεχτεί ερωτήσεις και τις έντονες αντιδράσεις των εισηγητών από τα κόμματα, μετά από τις οποίες η συζήτηση διεκόπη για μία ώρα, ώστε τελικά να επιστρέψουν στην αίθουσα και να ξεκινήσει κανονικά η διαδικασία.