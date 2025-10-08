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Νόμπελ Χημείας σε τρεις καθηγητές για την ανάπτυξη μεταλλικών - οργανικών πλαισίων
Ειδήσεις
13:05 - 08 Οκτ 2025

Νόμπελ Χημείας σε τρεις καθηγητές για την ανάπτυξη μεταλλικών - οργανικών πλαισίων

Reporter.gr Newsroom
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Οι επιστήμονες Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar Yaghi τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025 «για την ανάπτυξη μεταλλικών - οργανικών πλαισίων», όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/10) η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. 

Το βραβείο, που έχει ιστορία άνω του ενός αιώνα, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,2 εκατομμύρια δολάρια) και την τιμή να αναγνωρίζονται οι νικητές σε παγκόσμιο επίπεδο. «Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών - οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», σημειώνεται σε δήλωση του φορέα απονομής του βραβείου.

Το Νόμπελ Χημείας ήταν το τρίτο στη σειρά των φετινών βραβείων, σύμφωνα με την παράδοση, μετά τα βραβεία για την ιατρική και τη φυσική που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Ο ίδιος ο Νόμπελ ήταν χημικός, και οι επιστημονικές του ανακαλύψεις συνέβαλαν στον πλούτο που συγκέντρωσε από την εφεύρεση της δυναμίτιδας τον 19ο αιώνα.

Αν και τα βραβεία χημείας συχνά επισκιάζονται από άλλους τομείς όπως η φυσική, η λογοτεχνία και η ειρήνη, έχουν αναδείξει σημαντικές επιστημονικές προόδους, όπως η πυρηνική σχάση και η αλληλουχία DNA.

Υπενθυμίζεται ότι το περσινό βραβείο χημείας απονεμήθηκε στους Αμερικανούς Ντέιβιντ Μπέικερ και Τζον Τζάμπερ και στο Βρετανό Ντέμις Χασάμπις για την αποκωδικοποίηση της δομής πρωτεϊνών και τη δημιουργία νέων, επιφέροντας σημαντικές εξελίξεις σε τομείς όπως η ανάπτυξη φαρμάκων.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 13:25
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