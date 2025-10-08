Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Σε δηλώσεις του εν πτήσει, κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν όπου συμμετείχε στη σύνοδο του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στο ζήτημα των F-35 και τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA.

Ο Τούρκος ηγέτης υποστήριξε ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το θέμα με σαφήνεια και έλαβε θετικά μηνύματα. «Οι απαραίτητες τεχνικές επαφές για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων γίνονται σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το ζήτημα θα επιλυθεί και οι κυρώσεις θα αρθούν.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία αποτελεί εταίρο στο πρόγραμμα F-35, έχει καταβάλει τα απαιτούμενα χρήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι λόγοι αποκλεισμού της χώρας από το πρόγραμμα «δεν έχουν καμία νομιμότητα», προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο είχε αναφέρει έμμεσα και ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η επίσκεψή μας στις ΗΠΑ σηματοδότησε μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον διάλογο και τη φιλία μεταξύ μας», υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος, δίνοντας έμφαση στην προσπάθεια βελτίωσης των διμερών σχέσεων και την προώθηση στρατηγικού διαλόγου.

Το ζήτημα των F-35 και των κυρώσεων αποτελεί κεντρικό σημείο στις διμερείς σχέσεις, με την Τουρκία να επιδιώκει τόσο την επανένταξή της στο πρόγραμμα όσο και τη χαλάρωση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω των προηγούμενων στρατιωτικών συνεργασιών με τη Ρωσία.