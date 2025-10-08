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Σφοδρή επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα: Έχει μεταλλαχθεί - Είναι αναξιόπιστος για τη δημοκρατία
Πολιτική
13:43 - 08 Οκτ 2025

Σφοδρή επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα: Έχει μεταλλαχθεί - Είναι αναξιόπιστος για τη δημοκρατία

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρές δηλώσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα έκανε ο πρώην συνεργάτης του, Νίκος Καρανίκας, σε συνέντευξή του στο One Channel, τονίζοντας ότι έχει διακόψει κάθε σχέση μαζί του και κατηγορώντας τον για συμμετοχή στο πραξικόπημα καθαίρεσης του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχω πάψει τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστό, από τη στιγμή που συμμετείχε στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ για να καθαιρέσουν τον Στέφανο Κασσελάκη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καρανίκας. Σε ερώτηση αν ο ίδιος θεωρεί ότι ο Τσίπρας διοργάνωσε το πραξικόπημα, απάντησε: «Είπα ότι συμμετείχε. Το να το έκανε μόνος του ή όχι δεν έχει καμία αξία, αλλά το ότι συμμετείχε, συμμετείχε. Είτε συμμετέχεις με τη σιωπή σου, είτε συμμετέχεις ενεργά. Δεν με απασχολούν οι λεπτομέρειες, αυτά είναι πολιτικά κουτσομπολιά. Η ουσία είναι ότι δεν τον είδα να βγαίνει και να καταγγέλλει το πραξικόπημα, καθότι ήταν πραξικόπημα».

Ο Καρανίκας δεν περιορίστηκε στην κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά στράφηκε και κατά του στενού περιβάλλοντός του, χαρακτηρίζοντάς το «ανερμάτιστο». «Με αυτόν τον στενό του κύκλο, ο Τσίπρας έχει μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Δεν με ενοχλεί αν δεν ξέρω τι είσαι, με ενοχλεί να μη μπορώ να καταλάβω τι θέλεις», τόνισε.

Παράλληλα, ο πρώην συνεργάτης του Τσίπρα κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για αναξιοπιστία απέναντι στη δημοκρατία και τις αξίες της Αριστεράς: «Από εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι είναι αναξιόπιστος σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοκρατία, και ακόμα πιο αναξιόπιστος σε ό,τι έχει να κάνει με τις αξίες της Αριστεράς, όπου η Αριστερά δεν συμβαδίζει με την απαξίωση του λαού».

Σχετικά με τη διαγραφή των μελών που είχαν στηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη, σημείωσε: «Το να λες “απαξιώστε 150.000 που συμμετείχαν για την εκλογή του Προέδρου” και “διαγράψτε την πλειοψηφία που εξέλεξε κάποιον πρόεδρο”, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία».

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