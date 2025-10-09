Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Η Τουρκία ετοιμάζεται να αναλάβει ενεργό ρόλο στην επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της Άγκυρας στη διεθνή δύναμη (task force) που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «στόχος μας είναι να σταματήσει η γενοκτονία και να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή το συντομότερο δυνατό».

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία «συμβάλαμε ενεργά από την αρχή στη διαδικασία». Ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «ισχυρή βούληση» του στην επίτευξη της εκεχειρίας, ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια και στους ηγέτες του Κατάρ και της Αιγύπτου για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις.

Στήριξη στη Χαμάς και αιχμές κατά του Ισραήλ

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη Χαμάς «παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση», επαινώντας τη στάση της κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. «Συγχαίρω από καρδιάς τη Χαμάς για τη σταθερή και συνετή στάση της», είπε, στέλνοντας παράλληλα αιχμές προς το Ισραήλ για «βαρβαρότητα, καταπίεση και γενοκτονία».

«Οι αδελφοί μας στη Γάζα είναι ο λαός που δικαιούται περισσότερο από κάθε άλλον την ειρήνη, την ασφάλεια και την ηρεμία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία «θα στηρίξει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης, ώστε η Γάζα να σταθεί ξανά στα πόδια της».

Ο Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινηθεί άμεσα για την αποστολή εκτεταμένης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων. «Πρέπει να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις του Ισραήλ και να αποσυρθεί στα καθορισμένα όρια», τόνισε, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού», αποτίοντας φόρο τιμής «στους περισσότερους από 67.000 πεσόντες μάρτυρες της Παλαιστίνης».