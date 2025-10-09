Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Η καινοτομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες —ιδιαίτερα η Τεχνητή Νοημοσύνη— καθώς και οι «πράσινες» και «γαλάζιες» τεχνολογίες αποτελούν βασικά στοιχεία της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, δημιουργούν πεδία συνεργασίας ανάμεσα σε ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις, με στόχο να οικοδομήσουν μαζί το μέλλον τους, οπως τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, σε δηλώσεις του στο Επιχειρηματικό Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου — Ελλάδας.

Ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι «η Ελλάδα επενδύει στρατηγικά στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και το «Elevate Greece», που στοχεύει στην καταγραφή και υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων». Παράλληλα, μέσω της δημιουργίας Δικτύων Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και συνεργατικών σχημάτων ανάμεσα σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς, αναπτύσσονται τεχνολογίες αιχμής σε στρατηγικούς τομείς όπως οι Συστάδες Καινοτόμων Επιχειρήσεων (Clusters) και τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers), προωθώντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι βρίσκεται «σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με ορίζοντα το 2030», η οποία προσδιορίζει τις προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, τόνισε ότι «ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας αποτελεί η διεθνής συνεργασία», επισημαίνοντας ότι μέσω της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το Horizon Europe, το EIT Digital και το Euroclusters, ενισχύεται η σύνδεση ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων με διεθνή δίκτυα και αγορές.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο πρόσφατο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, σημειώνοντας ότι «αυτό το γεγονός θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή και διεθνή διάσταση της καινοτομίας».

Τόνισε ότι «μέσα από πρωτοβουλίες όπως το σημερινό Φόρουμ δημιουργούμε τις συνθήκες για ουσιαστικές συνέργειες, για τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων καινοτομίας Ελλάδας και Κύπρου και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών μας». Παράλληλα υπογράμμισε ότι «η συνεργασία Ελλάδας — Κύπρου μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη ενός κοινού οικοσυστήματος καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», εστιάζοντας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση, η αγροτεχνολογία και η ψηφιακή υγεία.

Τέλος, επισήμανε ότι ιδιαίτερη σημασία έχει «η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ένας τομέας στον οποίο οι δύο χώρες μπορούν να αναπτύξουν κοινές δράσεις και δίκτυα υποστήριξης».