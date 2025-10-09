ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο
Πολιτική
16:35 - 09 Οκτ 2025

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
Η καινοτομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες —ιδιαίτερα η Τεχνητή Νοημοσύνη— καθώς και οι «πράσινες» και «γαλάζιες» τεχνολογίες αποτελούν βασικά στοιχεία της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, δημιουργούν πεδία συνεργασίας ανάμεσα σε ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις, με στόχο να οικοδομήσουν μαζί το μέλλον τους, οπως τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, σε δηλώσεις του στο Επιχειρηματικό Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου — Ελλάδας.

Ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι «η Ελλάδα επενδύει στρατηγικά στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και το «Elevate Greece», που στοχεύει στην καταγραφή και υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων». Παράλληλα, μέσω της δημιουργίας Δικτύων Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και συνεργατικών σχημάτων ανάμεσα σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς, αναπτύσσονται τεχνολογίες αιχμής σε στρατηγικούς τομείς όπως οι Συστάδες Καινοτόμων Επιχειρήσεων (Clusters) και τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers), προωθώντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι βρίσκεται «σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με ορίζοντα το 2030», η οποία προσδιορίζει τις προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, τόνισε ότι «ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας αποτελεί η διεθνής συνεργασία», επισημαίνοντας ότι μέσω της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το Horizon Europe, το EIT Digital και το Euroclusters, ενισχύεται η σύνδεση ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων με διεθνή δίκτυα και αγορές.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο πρόσφατο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, σημειώνοντας ότι «αυτό το γεγονός θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή και διεθνή διάσταση της καινοτομίας».

Τόνισε ότι «μέσα από πρωτοβουλίες όπως το σημερινό Φόρουμ δημιουργούμε τις συνθήκες για ουσιαστικές συνέργειες, για τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων καινοτομίας Ελλάδας και Κύπρου και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών μας». Παράλληλα υπογράμμισε ότι «η συνεργασία Ελλάδας — Κύπρου μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη ενός κοινού οικοσυστήματος καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», εστιάζοντας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση, η αγροτεχνολογία και η ψηφιακή υγεία.

Τέλος, επισήμανε ότι ιδιαίτερη σημασία έχει «η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ένας τομέας στον οποίο οι δύο χώρες μπορούν να αναπτύξουν κοινές δράσεις και δίκτυα υποστήριξης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη
Πολιτική

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας
Ειδήσεις

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα
Πολιτική

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση
Πολιτική

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ