ΔΟΑΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (9 Οκτωβρίου) ότι ξεκίνησε η διαδικασία επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

«Ύστερα από εντατικές διαβουλεύσεις, η διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση της εξωτερικής ηλεκτροδότησης – μέσω των γραμμών Dniprovska και Ferosplavna-1 – έχει ξεκινήσει», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Από τότε, η περιοχή έχει μετατραπεί σε σημείο έντασης, με το Κίεβο και τη Μόσχα να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Ο ΔΟΑΕ έχει κατ’ επανάληψη απευθύνει εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος σε περίπτωση περαιτέρω ζημιών στα συστήματα ασφαλείας.

Η εξωτερική σύνδεση του σταθμού έχει διακοπεί από τις 23 Σεπτεμβρίου, γεγονός που έχει οδηγήσει στη λειτουργία του με γεννήτριες εκτάκτου ανάγκης, ώστε να διατηρούνται σε λειτουργία τα κρίσιμα συστήματα ψύξης των αντιδραστήρων.

Η θέση της Μόσχας

Από την πλευρά της, η Ρωσία δηλώνει πως δεν υπάρχουν λόγοι για επανεκκίνηση του σταθμού. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ότι η επανεκκίνηση δεν εξετάζεται όσο δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η εξωτερική ηλεκτροδότηση.

«Μια τέτοια κίνηση δεν είναι υπό συζήτηση όσο ο σταθμός παραμένει εξαρτημένος από εφεδρικές γεννήτριες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι η κρατική εταιρεία Rosatom φέρεται να προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή επανεκκίνηση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η Ζαπορίζια παραμένει κομβικό σημείο ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία και την Ευρώπη, ενώ ο ΔΟΑΕ συνεχίζει να διατηρεί προσωπικό στις εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση της κατάστασης και την πρόληψη πυρηνικού κινδύνου.