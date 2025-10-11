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Μέση Ανατολή: Ο ηγέτης των Χούθι διέταξε παύση επιθέσεων στο Ισραήλ και σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα
Ειδήσεις
18:20 - 11 Οκτ 2025

Μέση Ανατολή: Ο ηγέτης των Χούθι διέταξε παύση επιθέσεων στο Ισραήλ και σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που μπορεί να σηματοδοτήσει αλλαγή στάσης στην περιφερειακή δυναμική της Μέσης Ανατολής, ο ηγέτης των Χούθι της Υεμένης, Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, διέταξε τους μαχητές της οργάνωσής του να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και πλοίων που συνδέονται με αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Η απόφαση έρχεται στον απόηχο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπως μετέδωσε το αραβικό ειδησεογραφικό μέσο Middle East Eye, επικαλούμενο πηγές από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παύση των επιθέσεων θα παραμείνει σε ισχύ όσο το Ισραήλ τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα. Οι Χούθι φέρονται να έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και επιφυλάσσονται να επανεξετάσουν τη στάση τους σε περίπτωση παραβίασης.

Παράλληλα, η οργάνωση διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό “με κάθε δυνατό τρόπο”, διατηρώντας τη ρητορική αλληλεγγύης προς τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Οι επιθέσεις των Χούθι από την έναρξη του πολέμου

Από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ - Χαμάς, οι Χούθι έχουν αναλάβει την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ ή με χώρες που το υποστηρίζουν, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας, μιας από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι επιθέσεις αυτές οδήγησαν σε διεθνή στρατιωτική κινητοποίηση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους τους να σχηματίζουν ναυτική δύναμη προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον έχει πραγματοποιήσει και στοχευμένα πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη.

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