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BofA: Η οικονομία της ευρωζώνης υπό πίεση - «Αναπόφευκτες» οι μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ
Ειδήσεις
18:40 - 11 Οκτ 2025

BofA: Η οικονομία της ευρωζώνης υπό πίεση - «Αναπόφευκτες» οι μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία της ευρωζώνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς πίεσης, καθώς οι πρόσφατες διακυμάνσεις στα νομίσματα και τα επιτόκια έχουν ουσιαστικά «σφίξει» τις χρηματοοικονομικές συνθήκες, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bank of America (BofA).

Οι αναλυτές της τράπεζας προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού, παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να διατηρήσει σταθερό κλίμα στις αγορές.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες της, η BofA υπογραμμίζει ότι «οι κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των πραγματικών επιτοκίων αντιπροσωπεύουν μια εξωγενή σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών, ισοδύναμη με μία έως δύο αυξήσεις επιτοκίων από τη συνεδρίαση του Ιουνίου». Όπως σημειώνει, η σύσφιξη αυτή «θα επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα», αυξάνοντας την πιθανότητα επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Η Bank of America σκιαγραφεί μια ευρωζώνη που κινείται σε «λεπτή ισορροπία»: η νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί και η ανάπτυξη δείχνει σημάδια κόπωσης.

Αδύναμη δραστηριότητα και στάσιμα στοιχεία

Η τράπεζα διαπιστώνει ότι η οικονομία της ευρωζώνης «δεν βρίσκεται σε καλή θέση», επικαλούμενη την αδύναμη δραστηριότητα, τα στάσιμα στοιχεία των ερευνών και τη συνεχιζόμενη απόσβεση των μέτρων στήριξης που εφαρμόστηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Η δραστηριότητα είναι αδύναμη, τα μαλακά στοιχεία κινούνται πλευρικά και η επίδραση των πρώιμων μέτρων φθίνει», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές.

Αν και ο πληθωρισμός παρουσίασε θετική έκπληξη τον Σεπτέμβριο, η Bank of America εκτιμά ότι η τάση αυτή δεν θα διατηρηθεί. «Η δυναμική του πληθωρισμού είναι πιθανό να εξασθενήσει», σημειώνουν, επισημαίνοντας πως η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ παραμένει περιοριστική.

Μειώσεις επιτοκίων θέμα του πότε, όχι του αν

Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι, παρά τις πιο ισορροπημένες δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ το τελευταίο διάστημα, δεν υπάρχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, θεωρεί τις μειώσεις αναπόφευκτες. «Οι μειώσεις της ΕΚΤ είναι περισσότερο θέμα του “πότε” παρά του “αν”», τονίζει, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Τράπεζα θα αναγκαστεί να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική τους επόμενους μήνες για να στηρίξει την οικονομία.

Οι αναλυτές της BofA αναφέρθηκαν επίσης στις πρόσφατες συναντήσεις τους στη Ρώμη, περιγράφοντας το οικονομικό περιβάλλον της Ιταλίας ως «περίοδο εγχώριας ηρεμίας». Όπως αναφέρουν, το χαμηλότερο από το αναμενόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2025 δημιουργεί προσδοκίες για έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας έως την άνοιξη του 2026.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται μεν, αλλά με πολύ σταδιακό ρυθμό, γεγονός που αποτυπώνει την προσπάθεια της Ρώμης να ισορροπήσει ανάμεσα στις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και τις ανάγκες ασφάλειας.

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