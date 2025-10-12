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Στεγαστικό: Εννέα μέτρα ύψους €450 εκατ. για την «ανακούφιση» ενοικιαστών και ιδιοκτητών
Ακίνητα
10:17 - 12 Οκτ 2025

Στεγαστικό: Εννέα μέτρα ύψους €450 εκατ. για την «ανακούφιση» ενοικιαστών και ιδιοκτητών

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερες φοροαπαλλαγές για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και άμεσες ενισχύσεις για πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά που νοικιάζουν κατοικία προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανακούφιση όσων πλήττονται από το αυξανόμενο κόστος στέγασης.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, που κατέθεσε τη Δευτέρα (6/10) στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προβλέπονται δέκα νέα μέτρα συνολικού ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά έως το 2026.

«Ένα ενοίκιο πίσω» το Νοέμβριο

Το πρώτο μέτρο τίθεται σε εφαρμογή ήδη από φέτος. Το Νοέμβριο, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν χρηματική ενίσχυση ίση με το ένα δωδέκατο του ενοικίου που πλήρωσαν μέσα στο 2024.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ποσό μπορεί να φτάσει έως και 800 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του μισθώματος που έχει δηλωθεί στην εφορία. Δικαιούχοι είναι όσοι νοικιάζουν κύρια κατοικία, καθώς και όσοι πληρώνουν φοιτητική στέγη για τα παιδιά τους.

Με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καλύπτεται περίπου το 80% των ενοικιαστών της χώρας. Η ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από άλλα στεγαστικά ή φοιτητικά επιδόματα που καταβάλλουν ήδη ο ΟΠΕΚΑ ή το Υπουργείο Παιδείας.

Το μέτρο, κόστους 230 εκατ. ευρώ, δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2025, ωστόσο θα εφαρμοστεί από φέτος και θα καθιερωθεί σε ετήσια βάση, κάθε Νοέμβριο. Χρηματοδοτείται από έσοδα από τη μείωση της φοροδιαφυγής και δεν χαρακτηρίζεται ως έκτακτο ή προσωρινό. Καθώς το ύψος της ενίσχυσης θα υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που δηλώνεται, το ποσό ενδέχεται να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, εφόσον δηλώνονται πλέον τα πραγματικά –και αυξημένα– μισθώματα.

Οκτώ νέες παρεμβάσεις από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται δέσμη οκτώ επιπλέον μέτρων, συνολικού κόστους άνω των 200 εκατ. ευρώ, που επηρεάζουν τόσο την αγορά κατοικίας όσο και τη φορολογική επιβάρυνση ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

1. Φοροαπαλλαγές για «κενά» ακίνητα

Ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν ξανά προς μακροχρόνια μίσθωση κατοικίες που έμεναν κλειστές ή προσφέρονταν αποκλειστικά σε τουρίστες μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα απολαμβάνουν πλήρη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια.

Η απαλλαγή ισχύει για όσους βάλουν νέο ενοικιαστή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και καλύπτει πλέον και μεγαλύτερες κατοικίες, έως 140 τ.μ. για τρίτεκνους, 160 τ.μ. για τετράτεκνους, 180 τ.μ. για πεντάτεκνους και έως 200 τ.μ. για οικογένειες με έξι παιδιά.

Ο ιδιοκτήτης δεν θα χάνει την απαλλαγή εάν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν την τριετία, καθώς το όφελος θα υπολογίζεται αναλογικά με τους μήνες μίσθωσης. Εφόσον το ακίνητο εκμισθωθεί ξανά μέσα σε τρεις μήνες, το υπόλοιπο της απαλλαγής θα παραμένει σε ισχύ.

Επιπλέον, θεσπίζεται ευελιξία στις βραχυχρόνιες μισθώσεις άνω των έξι μηνών για ιατρικό, εκπαιδευτικό ή ένστολο προσωπικό που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους, οι οποίες, επίσης, θα παραμένουν αφορολόγητες. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το Νοέμβριο, με την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου, και να φανεί για πρώτη φορά στα εκκαθαριστικά του 2026.

2. Μείωση τεκμηρίων κατοικίας κατά 30%-35%

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια, μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα που χρησιμοποιεί η εφορία για τη φορολόγηση ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Η μείωση, που θα κυμανθεί από 30% έως 35%, θα ελαφρύνει περίπου 477.000 φορολογουμένους.

Η μείωση του τεκμηρίου μπορεί να σημαίνει ελάφρυνση φόρου από 50 έως και 7.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και την τιμή ζώνης. Οι φορολογούμενοι θα δουν την αλλαγή στις δηλώσεις εισοδήματος του 2026.

3. Νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδημάτων από ενοίκια

Θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% (αντί 35%) για ετήσια εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ.

Το μέτρο θα ωφελήσει περίπου 161.000 ιδιοκτήτες, με δημοσιονομικό κόστος 90 εκατ. ευρώ. Η μείωση αποσκοπεί τόσο στη φορολογική συμμόρφωση όσο και στη συγκράτηση των ενοικίων, καθώς μειώνει τα κίνητρα για απόκρυψη εισοδημάτων.

4. Μείωση ή κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Από το 2026, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ενώ από το 2027 ο φόρος καταργείται πλήρως, πλην της Αττικής. Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ακίνητα σε 12.720 οικισμούς και αναμένεται να αποφέρει συνολικό όφελος 225 εκατ. ευρώ στους ιδιοκτήτες.

Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η αποκέντρωση και να γίνει πιο ελκυστική η διαμονή στην περιφέρεια, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων.

5. Κοινωνική αντιπαροχή για προσιτές κατοικίες

Θεσπίζεται νέο πλαίσιο «κοινωνικής αντιπαροχής», που προβλέπει την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου για την ανέγερση σύγχρονων κατοικιών κοινωνικής μίσθωσης.

Στόχος είναι η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικοδομική δραστηριότητα και την αναβάθμιση του παλαιού κτηριακού αποθέματος.

6. Παράταση έκπτωσης φόρου για ενεργειακή αναβάθμιση

Παρατείνεται έως το τέλος του 2026 η μείωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες ενεργειακής ή λειτουργικής αναβάθμισης κατοικιών, ενισχύοντας τα κίνητρα για ανακαίνιση και ενεργειακή εξοικονόμηση.

7. Παράταση αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές

Η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές επεκτείνεται μέχρι το τέλος του 2026, προκειμένου να στηριχθεί η οικοδομική δραστηριότητα και να διατηρηθούν χαμηλότερες τιμές στα νεόδμητα ακίνητα.

8. Συνέχιση περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Αθήνα

Παρατείνεται και το 2026 ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας.

Στόχος είναι η επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά και η ανάσχεση της περαιτέρω μετατροπής σπιτιών σε τουριστικά καταλύματα, σε περιοχές όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι πιο έντονο.

Με το συνδυασμό ελαφρύνσεων, κινήτρων και περιορισμών, η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο ισορροπημένο πλαίσιο για τη στέγη, που θα ενισχύει τη φορολογική διαφάνεια, θα διευρύνει την προσφορά κατοικιών και θα μετριάζει τις πιέσεις στο κόστος στέγασης, ιδιαίτερα για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

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