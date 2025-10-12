Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 6χρονου στη Σαντορίνη

Με απόφαση της εισαγγελέως Νάξου αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονταν στην υπόθεση του θανάτου του 6χρονου αγοριού από την Ινδία, το οποίο έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Πρόκειται για τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας, ο οποίος είναι πιστοποιημένος ναυαγοσώστης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη στιγμή του τραγικού περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ είχε συλληφθεί και ο πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επιτόπια έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ολοκληρωθεί, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα πορίσματα από την αυτοψία του χώρου που θα διενεργήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.