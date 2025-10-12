Τεχνικό πρόβλημα στον Οδοντωτό - Με εφεδρικό συρμό επέστρεψαν οι 101 επιβάτες στο Διακοπτό

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι σήμερα, στις 10:28, η αμαξοστοιχία 1330, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα λόγω τεχνικού προβλήματος.

Στο σημείο έφτασε στις 11:26 εφεδρικός συρμός με τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης, η επιχείρηση ρυμούλκησης δεν κατέστη δυνατή.

Η εταιρεία ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές και την Πολιτική Προστασία, ενώ στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία συντόνισε τη διαδικασία αποβίβασης και μετεπιβίβασης των 101 επιβατών σε εφεδρικό συρμό.

Η μετεπιβίβαση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια στις 13:50, και ο συρμός επέστρεψε στο Διακοπτό. Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train περίμενε για τη μεταφορά των επιβατών στα Καλάβρυτα – τον αρχικό προορισμό του ταξιδιού – με την εταιρεία να προσφέρει νερά και αναψυκτικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμεινε στο σημείο, φροντίζοντας για την ασφάλεια και ενημέρωση των επιβατών. Λόγω του περιστατικού, ανεστάλησαν τα επόμενα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1332, 1336, 1333 και 1337.

Η Hellenic Train εξετάζει τα αίτια της βλάβης, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τις αρχές για την άμεση ανταπόκρισή τους και προς το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.