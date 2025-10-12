Γαλλία: Σε «αγώνα δρόμου» ο Λεκορνί για το σχηματισμό κυβέρνησης - Ο «πονοκέφαλος» του προϋπολογισμού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, βρίσκεται σε αγώνα με το χρόνο για να σχηματίσει κυβέρνηση πριν από την προθεσμία κατάθεσης του προϋπολογισμού τη Δευτέρα (13/10), καθώς εντός του συντηρητικού κόμματος Les Républicains προέκυψαν διαφωνίες για το αν θα αποδεχθούν υπουργικές θέσεις στο νέο υπουργικό συμβούλιο.

Μόλις δύο ημέρες μετά την επανεκλογή του, ο Λεκορνί πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο προϋπολογισμού στο υπουργικό συμβούλιο και στη Βουλή τη Δευτέρα, γεγονός που απαιτεί την άμεση πλήρωση βασικών υπουργικών θέσεων, εν μέσω της βαθύτερης πολιτικής κρίσης που έχει βιώσει η Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες.

Διαφωνίες στο κόμμα LR

Το διοικητικό όργανο του κόμματος Les Républicains (LR) δήλωσε το Σάββατο (11/10) ότι «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η εμπιστοσύνη» για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Λεκορνί, ωστόσο η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος τάσσεται υπέρ της ανάληψης υπουργικών θέσεων για να επηρεάσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ, εξέχουσα προσωπικότητα του LR, έθεσε αυστηρούς όρους για τη συμμετοχή του κόμματός του, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της αμφιλεγόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Προέδρου Μακρόν, που αύξησε την ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 έτη. Όπως έγραψε ο Μπαρνιέ στην πλατφόρμα «X», «η υποστήριξή μας πρέπει να παραμείνει απαιτητική και πιστή στους αγώνες που διεξάγουμε για τους Γάλλους», προσθέτοντας ότι η μείωση του ελλείμματος, η διατήρηση της μεταρρύθμισης των συντάξεων, τα μέτρα ασφάλειας και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αποτελούν μη διαπραγματεύσιμους όρους.

Στάση άλλων κομμάτων

Το κεντρώο κόμμα UDI δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τη νέα κυβέρνηση, αλλά δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν, ενώ το Horizons, σύμμαχος του κόμματος του Μακρόν, αρνήθηκε συμμετοχή σε υπουργικό συμβούλιο που υποστηρίζει αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Αυτές οι «κόκκινες γραμμές» έρχονται σε αντίθεση με τα αριστερά κόμματα, της υποστήριξης των οποίων χρειάζεται ο Λεκορνί για να επιβιώσει. Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορέ, εξέφρασε τη λύπη του για μια «ατελείωτη μέρα» μετά την επανεκλογή και απείλησε να ψηφίσει την ανατροπή της κυβέρνησης, εκτός αν ανασταλεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο ίδιος ο Λεκορνί δήλωσε το Σάββατο ότι «όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές», αφήνοντας περιθώριο για ευελιξία στην αναστολή της μεταρρύθμισης.

Προϋπολογισμός και διακυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτές τις αντιφατικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα συγκροτεί υπουργικό συμβούλιο ικανό να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο προϋπολογισμού για μείωση του ελλείμματος από 5,4% του ΑΕΠ φέτος σε 4,7%-5% το επόμενο έτος.

Όπως δήλωσε ο Λεκορνί, «έχω θέσει στον εαυτό μου μια αρκετά σαφή αποστολή και είτε οι πολιτικές δυνάμεις θα με βοηθήσουν και θα συνεργαστούμε για να την επιτύχουμε, είτε δεν θα το κάνουν. Αν οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται ξανά, θα αποχωρήσω. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω με οτιδήποτε».

Αν δεν εξασφαλιστεί η υποστήριξη του κοινοβουλίου, η Γαλλία θα χρειαστεί έκτακτη νομοθεσία για τις δαπάνες από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την έγκριση του πλήρους προϋπολογισμού, όπως συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο όταν έπεσε η κυβέρνηση του Μπαρνιέ. Ο Λεκορνί έχει υποσχεθεί ένα υπουργικό συμβούλιο «ανανέωσης και ποικιλομορφίας», αλλά δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κανένα διορισμό, ενώ απομένουν μόλις 24 ώρες πριν από τη συνταγματική προθεσμία.