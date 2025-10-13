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Νόμπελ Οικονομίας για την «εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία»
Ειδήσεις
12:59 - 13 Οκτ 2025

Νόμπελ Οικονομίας για την «εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία»

Reporter.gr Newsroom
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Οι Τζόελ Μόκρι, Φιλίπ Αγκιόν και ο Πίτερ Χάουιτ κέρδισαν το Νόμπελ Οικονομίας 2025 για την «εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία», ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Το βραβείο υψηλού κύρους, που επίσημα είναι γνωστό ως Βραβείο Οικονομικών Επιστημών της Σουηδικής Τράπεζας στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ, είναι το τελευταίο βραβείο που απονέμεται φέτος και αξίζει 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,2 εκατομμύρια δολάρια).

«Οι βραβευθέντες μας δίδαξαν ότι η αειφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Το έργο τους δείχνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις απειλές για τη συνεχή ανάπτυξη», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση για το Νόμπελ Οικονομίας.

Το βραβείο οικονομικών , απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969, όταν κέρδισαν ο Νορβηγός Ράγκναρ Φρις και ο Ολλανδός Γιαν Τίνμπεργκεν για το έργο τους στη δυναμική οικονομική μοντελοποίηση.

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