Νόμπελ Οικονομίας για την «εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία»

Το βραβείο υψηλού κύρους, που επίσημα είναι γνωστό ως Βραβείο Οικονομικών Επιστημών της Σουηδικής Τράπεζας στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ, είναι το τελευταίο βραβείο που απονέμεται φέτος και αξίζει 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,2 εκατομμύρια δολάρια).
«Οι βραβευθέντες μας δίδαξαν ότι η αειφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Το έργο τους δείχνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις απειλές για τη συνεχή ανάπτυξη», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση για το Νόμπελ Οικονομίας.
Το βραβείο οικονομικών , απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969, όταν κέρδισαν ο Νορβηγός Ράγκναρ Φρις και ο Ολλανδός Γιαν Τίνμπεργκεν για το έργο τους στη δυναμική οικονομική μοντελοποίηση.