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Κεραμέως: Πάνω από 60 οι ενσωματώσεις προτάσεων φορέων, κομμάτων, πολιτών στο εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική
20:25 - 14 Οκτ 2025

Κεραμέως: Πάνω από 60 οι ενσωματώσεις προτάσεων φορέων, κομμάτων, πολιτών στο εργασιακό νομοσχέδιο

Reporter.gr Newsroom
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Σε κλίμα έντονου κοινοβουλευτικού διαλόγου, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπερασπίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Δίκαιη εργασία για όλους – Απλοποίηση της νομοθεσίας -  Στήριξη στον εργαζόμενο – Προστασία στην πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», απαντώντας τεκμηριωμένα στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και παρουσιάζοντας με στοιχεία την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας, μιας αγοράς εργασίας που ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται και προστατεύει περισσότερο τον εργαζόμενο, όπως ανέφερε.

Η Υπουργός ανέδειξε, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου, τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί στην ελληνική αγοράς εργασίας, διερωτώμενη «πότε ήταν καλύτερη η κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα; Με 18% ανεργία το 2019 ή με 8% ανεργία το 2025; Με κατώτατο μισθό 650€ ή στα 880€ και προσεχώς στα 950€;».

Παράλληλα, παρουσίασε τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο της τελευταίας πενταετίας, αναφερόμενη στις 500.000 νέες θέσεις εργασίας, στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 76%, στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες και στην ενίσχυση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. «Πριν από λίγες μέρες σημειώσαμε άλλο ένα ρεκόρ στις νέες θέσεις εργασίας. Το 8μηνο του 2025 είναι το καλύτερο στην ιστορία της χώρας, με 317.000 νέες θέσεις εργασίας».

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο για το δήθεν 13ωρο, η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει 13ωρο. «Αντί να πρέπει κάποιος να μετακινείται και να πηγαίνει σε έναν δεύτερο εργοδότη, Νο1, και Νο2, να μην παίρνει ούτε μισό ευρώ επιπλέον γι’ αυτή την απασχόληση, γιατί; Γιατί θεωρείται επιπλέον μερική απασχόληση, του δίνουμε τη δυνατότητα αυτό που κάνει ήδη σήμερα, να το κάνει, χωρίς να μετακινείται και συν 40% αμοιβή. Μπορεί, πράγματι να γίνεται αυτό κάθε εργάσιμη μέρα; Όχι είναι η απάντηση. Πόσο μπορεί να γίνεται; Μέχρι 37 ημέρες το χρόνο. Δηλαδή κατ’ αναλογία μέχρι 3 ημέρες το μήνα. Γι’ αυτό μιλάω για παραπλανητική χρήση της έκφρασης 13ωρο που αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα.».

Η Υπουργός κατέθεσε στα πρακτικά συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σταχυολογώντας ενδεικτικά περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητούν περισσότερες ώρες απασχόλησης, ακόμη και δουλειά 6η και 7η ημέρα την εβδομάδα, λέγοντας ότι «τελικά είναι στη φαντασία μου όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας; ο κατάλογος είναι μακρύς. Καταθέτω άλλες τέσσερις συμβάσεις στα πρακτικά, να τις μελετήσετε, να δείτε όλες αυτές τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας, για να μη νομίζετε ότι τα φαντάστηκα κάπου όλα αυτά».

Αναφερόμενη στα πρόστιμα τις επιθεώρησης εργασίας η κα Κεραμέως υπογράμισε ότι «επειδή ο κ. Φάμελλος δεν ξέρω από τού πήρε τα στοιχεία του, αναφέρθηκε, σε μείωση προστίμων και ελέγχων. Για πάμε να τα δούμε. Έτος 2019, Επιθεώρηση Εργασίας, διενεργήθηκαν 59.000 έλεγχοι. Έτος 2024, 79.000 έλεγχοι, 20.000 περισσότεροι. Πού τους βρήκε τους λιγότερους, να μας το εξηγήσει. Πρόστιμα. 2019, 44 εκατομμύρια ευρώ. 2024, 49 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση και στους ελέγχους και στα πρόστιμα.»

Στη συνέχεια, η Υπουργός παρουσίασε τους τρεις βασικούς άξονες του νομοσχεδίου:

Πρώτος άξονας – ρυθμίσεις ενίσχυσης των εργαζομένων με μέτρα όπως η τετραήμερη εργασία για όλο το έτος, η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, το αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο του επιδόματος γονικής άδειας, καθώς και η απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Δεύτερος άξονας - ρυθμίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να ανοίξουν και άλλες θέσεις εργασίας με μείωση της γραφειοκρατίας, απλούστευση των διαδικασιών προσλήψεων και δημιουργία ψηφιακού αρχείου εργαζομένων μέσω του My-ΕΡΓΑΝΗ.

Τρίτος άξονας - εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου με αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας και ενσωμάτωση διεθνών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Κλείνοντας, η Υπουργός ευχαρίστησε τους Υφυπουργούς, τους Γενικούς Γραμματείς, τους κοινωνικούς εταίρους φορείς και πολίτες που συμμετείχαν στον διάλογο, σημειώνοντας ότι «μέχρι αύριο οι ενσωματώσεις παρατηρήσεων θα περάσουν τις 60. Είμαστε προ των πυλών να ενσωματώσουμε και άλλα πολλά σχόλια και κομμάτων και φορέων και πολιτών».

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