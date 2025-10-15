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Χαμάς: Ανακοίνωσε την παράδοση ακόμη 2 σορών σήμερα (15/10) το βράδυ
Ειδήσεις
21:32 - 15 Οκτ 2025

Χαμάς: Ανακοίνωσε την παράδοση ακόμη 2 σορών σήμερα (15/10) το βράδυ

Reporter.gr Newsroom
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Στην παράδοση, ακόμη δύο σορών ομήρων θα προχωρήσει στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η Χαμάς, όπως ανακοίνωσε η  ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι νεκροί θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (κατάπαυσης του πυρός) για την ανταλλαγή των κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ αποφάσισαν να παραδώσουν τις σορούς δύο αιχμαλώτων του κατακτητή στις 22.00» ανέφερε αυτή η ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα (15.10), το Ισραήλ υποστήριξε πως μετά από ιατροδικαστικές εξετάσεις, μία από τις 4 σορούς που επέστρεψε η Χαμάς το βράδυ της Τρίτης δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο, γεγονός που προκάλεσε οργή.

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