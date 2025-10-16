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Ασπίδα για την Ευρώπη: Νέος Οδικός Χάρτης Άμυνας από την Ε.Ε. με ορίζοντα το 2030
Ειδήσεις
17:44 - 16 Οκτ 2025

Ασπίδα για την Ευρώπη: Νέος Οδικός Χάρτης Άμυνας από την Ε.Ε. με ορίζοντα το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη (16/10) τον Οδικό Χάρτη Ετοιμότητας Άμυνας, με στόχο την προετοιμασία της Ε.Ε. ώστε να μπορεί "να αποτρέπει με αξιοπιστία τους αντιπάλους της και να ανταποκρίνεται σε κάθε επιθετική ενέργεια" έως το 2030.

Το Politico αναφέρει ότι σύμφωνα με το έγγραφο, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια η Ε.Ε. πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο "εξελισσόμενο τοπίο απειλών" που αντιμετωπίζει, ιδίως από τη Ρωσία, η οποία "αποτελεί επίμονη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο προβλεπτό μέλλον".

«Οι πρόσφατες απειλές έδειξαν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κίνδυνο. Πρέπει να προστατεύσουμε κάθε πολίτη και κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους μας», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Επιτροπή παρουσίασε τέσσερα εμβληματικά έργα στο πλαίσιο του οδικού χάρτη, καθώς και σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής βιομηχανίας της Ε.Ε., ενώ συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία, η οποία θεωρείται «αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης».

Η φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη στους ηγέτες της Ε.Ε. στη σύνοδο κορυφής της 23ης Οκτωβρίου.

Τα τέσσερα βασικά αμυντικά προγράμματα είναι: η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αμυντικών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, η Παρακολούθηση της Ανατολικής Πτέρυγας, η Ευρωπαϊκή Αεράμυνα και η Ευρωπαϊκή Ασπίδα Διαστήματος. Η ιδέα είναι η Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συντονιστούν σε έργα που είναι υπερβολικά μεγάλα για να τα αναλάβει μία μόνο χώρα, ενώ παράλληλα σέβεται την εθνική κυριαρχία στον τομέα της άμυνας.

Κάθε εμβληματικό έργο, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όπως περιγράφεται στο έγγραφο, θα ηγείται από ένα κράτος-μέλος, με τη στήριξη της Επιτροπής, και θα στοχεύει στην κάλυψη ελλείψεων ικανοτήτων, χωρίς να δημιουργείται κάποια επιχειρησιακή δομή.

«Ο οδικός χάρτης έχει σαφείς στόχους και προθεσμίες για την επίτευξή τους. Η ευθύνη ανήκει στα κράτη-μέλη – εκείνα κρατούν το τιμόνι. Όμως ο χάρτης τα βοηθά να καλύψουν τα κενά και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Κάγια Κάλας.

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι τα εμβληματικά προγράμματα προέκυψαν έπειτα από αιτήματα των κρατών-μελών. «Οι χώρες της πρώτης γραμμής νιώθουν την πίεση και θέλουν να προετοιμαστούν, ειδικά μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones», ανέφερε αξιωματούχος της Επιτροπής πριν την παρουσίαση των σχεδίων.

«Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη χρειάζεται μία προσέγγιση 360 μοιρών για να κλείσει γρήγορα τα κενά στις αμυντικές της δυνατότητες. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στον συντονισμό αυτής της προσπάθειας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ για τον περαιτέρω συντονισμό, ενώ αναμένονται και άλλα εμβληματικά έργα.

«Δύο ακόμη πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στο έτος: ένα Πακέτο Στρατιωτικής Κινητικότητας και ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αμυντικής Βιομηχανίας», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χέννα Βίρκουνεν.

Η Κάλας ανέφερε ότι οι πρώτες συντονιστικές συναντήσεις των τεσσάρων ομάδων ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα. «Η πρώτη συνάντηση του συνασπισμού για τα drones πραγματοποιήθηκε, με επικεφαλής την Ολλανδία και τη Λετονία», δήλωσε.

Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ανακοίνωσε επίσης την Πέμπτη ότι η Γερμανία προτίθεται να ηγηθεί του έργου της Ευρωπαϊκής Αεράμυνας.

Αξιωματούχος της Επιτροπής ανέφερε ότι για κάθε ένα από τα τέσσερα έργα έχει συσταθεί ομάδα τουλάχιστον δέκα κρατών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας παίζει επίσης κεντρικό ρόλο, παρέχοντας χώρους για τις συναντήσεις των ομάδων και συμβουλευτική υποστήριξη για τα έργα.

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