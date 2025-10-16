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Συνάντηση Πιερρακάκη - Şimşek (Τούρκος ΥΠΟΙΚ): Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας στο επίκεντρο
Οικονομία
17:30 - 16 Οκτ 2025

Συνάντηση Πιερρακάκη - Şimşek (Τούρκος ΥΠΟΙΚ): Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε σήμερα (16/10) το πρωί στην Ουάσιγκτον με τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Mehmet Şimşek, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι δύο υπουργοί Οικονομικών αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής και τουρκικής οικονομίας, υπό το φως των διεθνών ανακατατάξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς κοινού οικονομικού ενδιαφέροντος, στους οποίους η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

  • η προώθηση ισχυρότερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο οικονομιών,
  • η ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου, η επέκταση των εξαγωγικών δυνατοτήτων και η διευκόλυνση των εξαγωγών,
  • η ενίσχυση των επενδύσεων και η προώθηση κοινών έργων στους τομείς της καινοτομίας, της πράσινης και της ψηφιακής ανάπτυξης,
  • η συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικών ενώσεων και επιμελητηρίων.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία αύξησης του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης, τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των επενδυτικών ροών και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας και της κοινής ευημερίας.

Ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Şimşek συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να προωθήσουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

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