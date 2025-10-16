Τραμπ: Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, θα εισβάλουμε και θα τους σκοτώσουμε

Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ επανέλαβε την αποφασιστικότητα για στρατιωτική δράση εφόσον οι επιθέσεις συνεχιστούν και έκλεισε με τη φράση «Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».
Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ αναφέρει: «Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εισβάλουμε και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».
Donald J. Trump Truth Social Post 01:30 PM EST 10/16/25— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 16, 2025
If Hamas continues to kill people in Gaza, which was not the Deal, we will have no choice but to go in and kill them. Thank you for your attention to this matter!