Τραμπ: Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, θα εισβάλουμε και θα τους σκοτώσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση του απείλησε ότι εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, μια ενέργεια που, όπως τόνισε, «δεν ήταν μέρος της συμφωνίας», οι ΗΠΑ «δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να εισβάλουν και να τους σκοτώσουν».

Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ επανέλαβε την αποφασιστικότητα για στρατιωτική δράση εφόσον οι επιθέσεις συνεχιστούν και έκλεισε με τη φράση «Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ αναφέρει: «Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εισβάλουμε και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».