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ifo: Δεν αρκούν τα χρήματα για την βελτίωση των υποδομών στη Γερμανία – Απαιτούνται θεσμικές παρεμβάσεις
Ειδήσεις
10:51 - 17 Οκτ 2025

ifo: Δεν αρκούν τα χρήματα για την βελτίωση των υποδομών στη Γερμανία – Απαιτούνται θεσμικές παρεμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του ινστιτούτου ifo, Κλέμενς Φούεστ υποστηρίζει ότι απαιτούνται θεσμικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί βιώσιμα η υποδομή της Γερμανίας.

«Δεν αρκεί μόνο η χρηματοδότηση για να υπάρξει μόνιμη βελτίωση των υποδομών στη Γερμανία. Το τρέχον ειδικό ταμείο χρέους επίσης δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι πολιτικές διαδικασίες τείνουν να παραμελούν τις δαπάνες για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών», δήλωσε ο Φούεστ.

Ο Πρόεδρος του ifo προτείνει να εξετάσουμε παραδείγματα από το εξωτερικό. Ανέφερε ότι εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, που βασίζονται στα τρέχοντα έσοδα από διόδια, πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αυστριακή εταιρεία Asfinag, η οποία χρηματοδοτείται από τα έσοδα που σχετίζονται με την κυκλοφορία και, ως εκ τούτου, διαθέτει ίδιες δυνατότητες δανεισμού. «Αυτό το μοντέλο προσφέρει υψηλό βαθμό ασφάλειας στον σχεδιασμό για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και μειώνει την εξάρτηση από τις ετήσιες δημοσιονομικές συζητήσεις», δήλωσε ο Φούεστ.

Στον Οικονομικό Διάλογο του ifo που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του ινστιτούτου θα παρουσιάσει αυτές και άλλες προτάσεις για το πώς μπορεί να καταστεί βιώσιμη η αυξημένη επένδυση σε υποδομές που επιτρέπει το νέο ειδικό ταμείο. Στη συνέχεια, οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης από πάνελ υψηλού επιπέδου.

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