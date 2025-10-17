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ΥΠΑ: Αύξηση 6,4% της επιβατικής κίνησης στο εννεάμηνο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:08 - 17 Οκτ 2025

ΥΠΑ: Αύξηση 6,4% της επιβατικής κίνησης στο εννεάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κατέγραψε αύξηση 6,4% το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στους 10.792.202 επιβάτες, έναντι 10.141.360 επιβατών το 2024. Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος το Σεπτέμβριο 1.472.518 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 4,2% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα.

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Για το εννεάμηνο του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 4,5% στην επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 έφτασε τους 68.245.010 επιβάτες έναντι 65.290.410 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά στον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών, (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού), για το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,7% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 511.044 πτήσεις, έναντι 493.006 πτήσεων το 2024.

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 14:15
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