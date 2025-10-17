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Η Ινδία διαψεύδει τον ισχυρισμό Τραμπ για διακοπή εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Ειδήσεις
14:48 - 17 Οκτ 2025

Η Ινδία διαψεύδει τον ισχυρισμό Τραμπ για διακοπή εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ινδία απέρριψε τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα παραμένει σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι «με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα αγοράσει πετρέλαιο από τη Ρωσία», χαρακτηρίζοντας τη δήλωση ως «μεγάλο βήμα». Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Ράντχιρ Τζαϊσβάλ, διέψευσε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση ή διαβεβαίωση από τον Μόντι, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία σχετικά με τη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου.

Σε επίσημη δήλωση, το ινδικό ΥΠΕΞ επισήμανε ότι η χώρα αποτελεί «σημαντικό εισαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου», χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στη Ρωσία ή στην υποτιθέμενη συμφωνία με τον Μόντι. Το Νέο Δελχί τονίζει ότι η ενεργειακή πολιτική της Ινδίας αποσκοπεί στη διασφάλιση σταθερών τιμών και ασφαλούς εφοδιασμού, διατηρώντας διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Η Ινδία διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο και αναμένεται να υποδεχτεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αργότερα μέσα στο έτος. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, το Νέο Δελχί έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, παρά τις πιέσεις της Ουάσινγκτον.

Η χώρα επιμένει ότι πρέπει να εξασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια για την ακμάζουσα οικονομία της και τον πληθυσμό της, που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια άτομα. Τον Αύγουστο, ο Τραμπ είχε επιβάλει πρόσθετο δασμό 25% στην Ινδία ως κύρωση για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ενεργειακή συνεργασία με τη Μόσχα.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη δυσκολία των ΗΠΑ να επηρεάσουν την πολιτική της Ινδίας στον τομέα της ενέργειας και τονίζει τις γεωπολιτικές προκλήσεις που σχετίζονται με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο.

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