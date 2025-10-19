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Χυδαία απάντηση Τραμπ στους διαδηλωτές του «No Kings»
Ειδήσεις
10:30 - 19 Οκτ 2025

Χυδαία απάντηση Τραμπ στους διαδηλωτές του «No Kings»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με ένα αηδιαστικό βίντεο στις μεγάλες διαδηλώσεις που έγιναν το Σάββατο εναντίον του σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ο Τραμπ αναπαρήγαγε ένα βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος ως πιλότος σε μαχητικό αεροσκάφος να βομβαρδίζει με περιτώματα τους διαδηλωτές!

Στο βίντεο ο Αμερικανός πρόεδρος φορά μάλιστα και κράνος, ενώ το αεροσκάφος του γράφει "Βασιλιάς Τραμπ".

Προφανώς, οι ειρηνικές διαδηλώσεις "πόνεσαν" τον Τραμπ, ο οποίος πριν από αυτές είχε πει πως δεν κυβερνά σαν μονάρχης. Αλλά αμέσως μετά φόρεσε κράνος και προκαλεί με τη χυδαιότητά του έναντι των διαδηλωτών.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις ειρηνικές διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους –εκατοντάδες περισσότερα μέρη απ’ό,τι σε προηγούμενη κινητοποίηση που είχε διοργανωθεί τον Ιούνιο.

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