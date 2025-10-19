«No Kings»: 7 εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ

Τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ το Σάββατο για τις διαδηλώσεις “No Kings”, όπου εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις μεταναστευτικές κατασταλτικές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στις εσωτερικές στρατιωτικές αναπτύξεις και στις προσπάθειες του να επιτεθεί σε επικριτές και πολιτικούς αντιπάλους — σε μια από τις μεγαλύτερες μαζικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών.

Οι συγκεντρώσεις είχαν ατμόσφαιρα υπαίθριου καρναβαλιού, καθώς οι διαδηλωτές κατέκλυσαν την Times Square στη Νέα Υόρκη και παρατάχθηκαν κατά μήκος της Pennsylvania Avenue στην Ουάσινγκτον το Σάββατο.

Οι διαδηλωτές γέμισαν μεγάλο μέρος της Times Square στη Νέα Υόρκη, παρατάχθηκαν κατά μήκος της Pennsylvania Avenue στην Ουάσινγκτον και κατέκλυσαν το Grant Park στο Σικάγο. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε μικρότερες τοποθεσίες, με τους διοργανωτές να αναφέρουν ότι έγιναν εκδηλώσεις σε περίπου 2.600 σημεία.

Οι διαδηλωτές χόρευαν, κρατούσαν πλακάτ με λογοπαίγνια και φορούσαν κοστούμια που έχουν γίνει σύμβολα των αντι-ICE διαδηλώσεων στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Αιρετοί αξιωματούχοι εκφώνησαν λόγους επικρίνοντας τον Τραμπ. Η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές έμοιαζε με γιορτή του δρόμου, και οι μαζικές συγκεντρώσεις παρέμειναν ως επί το πλείστον ειρηνικές μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν επιχειρήσει εκ των προτέρων να παρουσιάσουν τις συγκεντρώσεις με πιο σκοτεινούς όρους, χαρακτηρίζοντάς τες «αντι-αμερικανικές», ενώ ορισμένοι ηγέτες του Κογκρέσου του GOP υπονόησαν ότι οι διαδηλώσεις αποσκοπούσαν στο να ικανοποιήσουν ένα «τρομοκρατικό σκέλος» του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η Βάνι Παριγιαντάθ, 43 ετών, πρώην υπάλληλος των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, που παραιτήθηκε τον Ιούνιο διαμαρτυρόμενη για τις κυβερνητικές εντολές, είπε: «Η κυβέρνηση κατέστρεψε εντελώς τον τρόπο λειτουργίας της επιστημονικής διαδικασίας, και γίνεται τόσο μεγάλη ζημιά που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων».

Αν και ως ομοσπονδιακή υπάλληλος είχε εκπαιδευτεί να παραμένει ουδέτερη και μη κομματική, συμμετείχε στη διαδήλωση της Ουάσινγκτον λέγοντας: «Δεν νιώθω άνετα να διαμαρτύρομαι, αλλά στο σημερινό κλίμα, δεν βλέπω άλλη επιλογή».

Οι εκδηλώσεις αποτελούν ένδειξη της δυσαρέσκειας για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αποδοχή του βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος. Οι αντιδράσεις των ηγετών και των δύο μεγάλων κομμάτων υπογράμμισαν το έντονο χάσμα στη χώρα, ενώ η κυβερνητική παράλυση (shutdown) μπαίνει στην τρίτη της εβδομάδα χωρίς προοπτική λύσης.

Ο Υπουργός Υποθέσεων Βετεράνων, Ντάγκλας Κόλινς, έγραψε στο X: «Καλημέρα στους συμπολίτες μου που γιορτάζουν σήμερα την Ημέρα No Kings. Οι περισσότεροι το γιορτάζουμε στις 4 Ιουλίου, αλλά εσείς κάντε το δικό σας!».

Αν και δεν υπήρχαν άμεσα ανεξάρτητες εκτιμήσεις, οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου — δύο εκατομμύρια περισσότεροι από τον πρώτο γύρο των συγκεντρώσεων “No Kings” που είχαν γίνει στα γενέθλια του Τραμπ, τον Ιούνιο.

Το όνομα του κινήματος “No Kings” («Όχι Βασιλιάδες») προέρχεται από την πεποίθηση πολλών διαδηλωτών ότι ο Τραμπ συμπεριφέρεται σαν μονάρχης — και υπενθυμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 1776 δεν αποδέχονται μονοπρόσωπη κυριαρχία.

Ο πρόεδρος έχει κατά καιρούς απορρίψει αυτόν τον χαρακτηρισμό, λέγοντας: «Με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox Business την Παρασκευή. Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα memes που τον απεικόνιζαν ως βασιλιά και πιλότο μαχητικού αεροσκάφους που “λερώνει” διαδηλωτές από ψηλά.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν το απόγευμα του Σαββάτου ότι δεν είχαν γίνει συλλήψεις σχετικές με τις διαδηλώσεις.

Στο Σικάγο, που έχει γίνει επίκεντρο της κυβερνητικής καταστολής κατά των παράνομων μεταναστών, πλήθος συγκεντρώθηκε στο Butler Field του Grant Park. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης στο Boston Common, έξω από το Atlanta Civic Center, μπροστά στο Δημαρχείο του Λος Άντζελες, και διέσχισαν γέφυρες στο Πόρτλαντ.

Για την Μελίσα Χάουμπ, 50 ετών, και τον σύζυγό της Ρον, 53, αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή σε διαδήλωση. Αν και μένουν πλέον στο Ουισκόνσιν, ήρθαν στο Σικάγο επειδή η περιοχή είχε πληγεί έντονα από τις επιχειρήσεις απέλασης.

Η Μελίσα δήλωσε στην Washington Post: «Αυτό είναι κυριολεκτικά το πιο αμερικανικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς», απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Μάικ Τζόνσον που χαρακτήρισε τις συγκεντρώσεις “αντιαμερικανικές”.

Στην Ουάσινγκτον, πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά της κυβέρνησης, φορούσαν κίτρινα μπλουζάκια και μαντήλια, και σήκωναν πινακίδες που έγραφαν “No Kings” και “οι δισεκατομμυριούχοι σκοτώνουν τις ΗΠΑ”. Μερικοί κρατούσαν αμερικανικές σημαίες, ενώ άλλοι ανέμιζαν μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία.

Κατά βάση ειρηνικές διαδηλώσεις, με προληπτικά μέτρα

Οι διοργανωτές —μια μεγάλη συμμαχία που περιλαμβάνει την οργάνωση Indivisible και την ACLU— είχαν τονίσει ότι στόχος τους ήταν οι ειρηνικές, αντι-αυταρχικές διαμαρτυρίες.

Αν και η πλειονότητα των διαδηλώσεων του Ιουνίου ήταν ειρηνική, μερικά μεμονωμένα επεισόδια οδήγησαν σε συλλήψεις, ενώ ένας άνδρας στο Σολτ Λέικ Σίτι σκοτώθηκε από πυροβολισμό όταν κάποιος έτρεξε προς το πλήθος κρατώντας όπλο.

Στη διαδήλωση της Ουάσινγκτον, οι ομιλητές μιλούσαν πίσω από αλεξίσφαιρο γυαλί, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές είχαν τοποθετηθεί στις στέγες κοντινών κτιρίων. Ωστόσο, η διάθεση του πλήθους ήταν ανάλαφρη.

Οι οργανωτές εκπαίδευσαν «δεκάδες χιλιάδες» άτομα σε τεχνικές αποκλιμάκωσης για να αποφευχθούν συγκρούσεις με την αστυνομία ή αντιδιαδηλωτές. Η ιστοσελίδα του κινήματος τόνιζε ότι όπλα οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπονται στις συγκεντρώσεις.

Οι Δημοκρατικοί αγκαλιάζουν τις διαδηλώσεις

Πολλοί Δημοκρατικοί πολιτικοί συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις “No Kings” σε διάφορες πόλεις. Ο Μπέρνι Σάντερς έκλεισε τη συγκέντρωση της Ουάσινγκτον, καλώντας τους Ρεπουμπλικανούς να «επιστρέψουν από τις διακοπές τους και να τερματίσουν το shutdown». Ο Κρις Μέρφι δήλωσε ότι ο Τραμπ «εκτελεί ένα λεπτομερές σχέδιο για την καταστροφή όλων όσων προστατεύουν τη δημοκρατία μας», αλλά πρόσθεσε: «Δεν έχει νικήσει. Ο λαός εξακολουθεί να κυβερνά σε αυτή τη χώρα».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής, Κεν Μάρτιν, παρευρέθηκε στη συγκέντρωση του Μοντκλέρ, στο Νιου Τζέρσεϊ, και είπε ότι το κόμμα πρέπει να αξιοποιήσει την ενέργεια του κινήματος για να μετατραπεί η διαμαρτυρία σε πολιτική δύναμη.

Οι Ρεπουμπλικανοί τις επικρίνουν

Πριν από τις διαδηλώσεις, Ρεπουμπλικανοί ισχυρίστηκαν ότι οι Δημοκρατικοί τις χρησιμοποιούσαν ως δικαιολογία για να καθυστερήσουν τη λήξη του κυβερνητικού shutdown. Ο Τζον Μπαράσο, ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, έγραψε ότι «οι ακροαριστερές ομάδες πιέζουν τους Δημοκρατικούς να κρατήσουν την κυβέρνηση κλειστή μέχρι να τελειώσουν οι ριζοσπαστικές, αντι-αμερικανικές συγκεντρώσεις τους».

Ο Τραμπ είχε πει ότι «πολύ λίγοι άνθρωποι» θα παρευρίσκονταν, ενώ ο Μάικ Τζόνσον προέβλεψε ότι «όσοι δεν υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις αξίες της Δημοκρατίας θα φανούν ξεκάθαρα». Η Λίζα ΜακΛέιν, επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής Διάσκεψης στη Βουλή, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «συγκεντρώσεις μίσους κατά της Αμερικής».





