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Κρίσιμες εκλογές στο ψευδοκράτος: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ντέρμπι Τατάρ - Ερχιουρμάν
Ειδήσεις
20:15 - 18 Οκτ 2025

Κρίσιμες εκλογές στο ψευδοκράτος: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ντέρμπι Τατάρ - Ερχιουρμάν

Reporter.gr Newsroom
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Την Κυριακή (19/10) διεξάγονται «προεδρικές» εκλογές στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού, το οποίο αναγνωρίζεται ως «δημοκρατία με κρατική υπόσταση» μόνο από την Τουρκία και ξεκινά μέσα από τη Λευκωσία, την «τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Ο νυν πρόεδρος του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, κατέρχεται ως ανεξάρτητος υποψήφιος, με σαφή βέβαια στήριξη από τα κόμματα που τάσσονται υπέρ της στενής προσέγγισης με την Τουρκία, καθώς είναι ο... εκλεκτός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αντίπαλός του είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης (Κόμμα Δημοκρατίας — CTP), που τάσσεται υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων για ομοσπονδιακή λύση (τουρκικών προδιαγραφών) με τους Ελληνοκυπρίους.

Συνολικά, οκτώ υποψήφιοι συμμετέχουν στην πρώτη φάση της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων πέντε ανεξάρτητων και ενός υποψηφίου από το Cyprus Socialist Party.

Βάσει του εκλογικού συστήματος, αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία (άνω του 50 %), οι δύο πρώτοι προχωρούν σε επαναληπτική εκλογή εντός επτά ημερών.

Η εκλογική αναμέτρηση αντιμετωπίζεται ευρέως ως μια «ψήφος – δημοψήφισμα» για το μέλλον, είτε για στενή ένωση με την Τουρκία που ζητά λύση δύο κρατών, είτε για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για επανένωση υπό μορφή ομοσπονδίας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στην κοινή πορεία των εσωτερικών οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο βόρειος τομέας του νησιού — από την ανάπτυξη υποδομών έως την καθημερινότητα των πολιτών — και στον τρόπο που η νέα ηγεσία θα διαχειριστεί τις σχέσεις με την Τουρκία αλλά και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα.

Η έκβαση των εκλογών, ανεξάρτητα από τον νικητή, αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού — αν επιδιωχθεί επανέναρξη συνομιλιών — ή αν θα καθιερωθεί μια πιο βαθιά αποδοχή της διχοτόμησης.

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Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως παρά τη στήριξη Ερντογάν στον Τατάρ, το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο και δύσκολο να προβλεφθεί με σιγουριά.

Μία δημοσκόπηση της Centre for Migration, Identity and Rights Studies (CMIRS) τον Μάρτιο 2025 έδειξε τον νυν πρόεδρο να προηγείται με περίπου 35,11%, έναντι του ηγέτη της αντιπολίτευσης που είχε ~33,83%.

Σε πιο πρόσφατη δημοσκόπηση (CMIRS, Σεπτέμβριος 2025) ο Ερχιουρμάν εμφανίζεται να προηγείται με ~50,40 % έναντι ~40,6 % για τον Τατάρ.

Ωστόσο, μία άλλη δημοσκόπηση της εταιρείας Genar (τέλη Σεπτεμβρίου 2025) έδειξε τον Τατάρ να προηγείται με ~41,8 % έναντι ~40,1 % του Ερχιουρμάν.

Κανείς υποψήφιος δηλαδή δεν φαίνεται με βεβαιότητα να εξασφαλίζει κατά μέτωπο την απόλυτη πλειοψηφία (> 50 %) από τον πρώτο γύρο.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2025 - 20:14
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