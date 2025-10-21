Απορρίφθηκε αίτημα άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την Τρίτη (21/10) κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ύστερα από εισαγγελικό αίτημα που σχετιζόταν με τη συμμετοχή της σε αγροτικές κινητοποιήσεις στην εθνική οδό, για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Στην ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία συμμετείχαν 280 βουλευτές. Από αυτούς, 254 τάχθηκαν κατά της άρσης ασυλίας, ενώ υπέρ ψήφισαν 26.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στη Βουλή ότι ζητά η ίδια την άρση της ασυλίας της, όπως είχε κάνει και σε παλαιότερη υπόθεση, τονίζοντας ότι δεν θέλει να έχει προνόμια έναντι των τριών αγροτών που διώκονται για την ίδια υπόθεση. Ανέφερε ότι κατηγορείται για συμμετοχή σε αγροτική κινητοποίηση τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία είχε γίνει με τη γνώση και παρουσία της Αστυνομίας, και χαρακτήρισε την κατηγορία πολιτική δίωξη. Παρομοίασε τη δίωξη με την κυβερνητική προσπάθεια περιορισμού των διαδηλώσεων μπροστά από τη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η ποινικοποίηση της συλλογικής διαμαρτυρίας. Τόνισε ότι οι λαϊκοί αγώνες φέρνουν αποτελέσματα και δεν μπορούν να κατασταλούν με διώξεις.