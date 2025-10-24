Κομισιόν για εποχιακή αλλαγή ώρας: Δεν συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας - Ταλαιπωρεί τους πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει στο προσκήνιο το σχέδιο για τον τερματισμό των εποχιακών αλλαγών ώρας, τονίζοντας ότι το μέτρο δεν συμβάλλει πλέον στην εξοικονόμηση ενέργειας και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών.

Λίγες ημέρες πριν από τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, η Κομισιόν υπερασπίστηκε την κατάργηση της θερινής ώρας, ένα αίτημα που είχε λάβει τη στήριξη της μεγάλης πλειονότητας των Ευρωπαίων ήδη από το 2018, μετά από πανευρωπαϊκή διαβούλευση.

Τότε, περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες (84%) είχαν ταχθεί υπέρ της κατάργησης, οδηγώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση. Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου «πάγωσε» λόγω της αδυναμίας συνεννόησης μεταξύ των 27 κρατών-μελών σχετικά με το ποια ώρα, θερινή ή χειμερινή, θα διατηρηθεί ως μόνιμη.

Ο Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια: «Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε επιτέλους την αλλαγή της ώρας. Το σύστημα αυτό αφορά όλους, ενοχλεί τους περισσότερους από εμάς και, θα έλεγα ακόμη περισσότερο, μας βλάπτει. Δεν προσφέρει πλέον εξοικονόμηση ενέργειας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε, έχει αναθέσει νέα επιστημονική ανάλυση προκειμένου να τεκμηριώσει την ανάγκη κατάργησης του μέτρου, το οποίο θεσπίστηκε τη δεκαετία του 1970, εν μέσω της πετρελαϊκής κρίσης, για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Η Ισπανία ζήτησε εκ νέου την κατάργηση του συστήματος, κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. τη Δευτέρα, με τη Φινλανδία και την Πολωνία να υποστηρίζουν το αίτημα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι «η αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Δεν συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή των ανθρώπων».

Οι υποστηρικτές του τερματισμού της εποχιακής αλλαγής επισημαίνουν τα προβλήματα που προκαλεί στον βιολογικό ρυθμό, την απόδοση στην εργασία, ακόμη και στα ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων, ενώ θεωρούν ότι η πραγματική ενεργειακή ωφέλεια είναι αμελητέα λόγω της χρήσης αποδοτικών φωτιστικών και νέων τεχνολογιών.

Παρά τις ευρείες συγκλίσεις, η τελική απόφαση για την οριστική κατάργηση του μέτρου εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα, αναμένοντας πολιτική συναίνεση εντός του Συμβουλίου. Μέχρι τότε, οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουμε γυρίζοντας τα ρολόγια τους πίσω την Κυριακή 26/10.