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Τουρκία: Νέες κατηγορίες για «πολιτική κατασκοπεία» σε βάρος του Ιμάμογλου
Ειδήσεις
09:04 - 27 Οκτ 2025

Τουρκία: Νέες κατηγορίες για «πολιτική κατασκοπεία» σε βάρος του Ιμάμογλου

Reporter.gr Newsroom
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Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν νέες κατηγορίες για «πολιτική κατασκοπεία» σε βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου, δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και κορυφαίου στελέχους της αντιπολίτευσης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή, επιτείνοντας τα νομικά του προβλήματα.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, οι αρχές ερευνούν πιθανές σχέσεις ανάμεσα στην εκλογική ομάδα του Ιμάμογλου και έναν επιχειρηματία που συνελήφθη τον Ιούλιο, με την υποψία ότι συνεργαζόταν με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς και τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων του δήμου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Ο Ιμάμογλου ανακρίθηκε επί αρκετές ώρες την Κυριακή σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, ενώ πλήθος υποστηρικτών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.

Ο δημοφιλής δήμαρχος, που οδήγησε το CHP σε εκλογική νίκη έναντι του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν στις περσινές δημοτικές εκλογές, κρατείται από τον Μάρτιο στο πλαίσιο ξεχωριστής υπόθεσης διαφθοράς. Συγκαταλέγεται σε δεκάδες δημάρχους του CHP που έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους τους τελευταίους μήνες, με αρκετούς δήμους να έχουν πλέον τεθεί υπό διοίκηση κρατικά διορισμένων επιτρόπων.

Η κλιμάκωση της δικαστικής πίεσης κατά της αντιπολίτευσης έχει επιβαρύνει την τουρκική αγορά και το επενδυτικό κλίμα, εντείνοντας τις ανησυχίες για πολιτική αστάθεια, τη στιγμή που η κυβέρνηση επιχειρεί να προβάλει εικόνα οικονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο του σχεδίου περιορισμού του πληθωρισμού στο 33%.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τουρκικό δικαστήριο απέρριψε υπόθεση που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στην παύση του ηγέτη του CHP, εξέλιξη που προσέφερε προσωρινή ανακούφιση στους επενδυτές. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές και τα ομόλογα κατέγραψαν άνοδο, ενώ η τουρκική λίρα ανέκτησε μέρος των απωλειών της.

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