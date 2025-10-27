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Η Γερμανία επανεξοπλίζεται: Σχέδιο Μερτς-Πιστόριους για πρόγραμμα εξοπλισμών αξίας €377 δισ.
Ειδήσεις
12:00 - 27 Οκτ 2025

Η Γερμανία επανεξοπλίζεται: Σχέδιο Μερτς-Πιστόριους για πρόγραμμα εξοπλισμών αξίας €377 δισ.

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Ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η Γερμανία σκοπεύει να μετατρέψει τη Μπούντεσβερ στη «ισχυρότερη συμβατική στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη», δεσμευόμενη να της δώσει «όλους τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται».

Πέντε μήνες αργότερα, ο Γερμανός καγκελάριος στοχεύει να προσθέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε αυτή τη φιλοδοξία, σύμφωνα με νέα εσωτερικά κυβερνητικά έγγραφα που είδε το POLITICO.

Η εκτενής λίστα των 39 σελίδων περιλαμβάνει 377 δισεκατομμύρια ευρώ σε προγραμματισμένες αγορές για ξηρά, αέρα, θάλασσα, διάστημα και κυβερνοχώρο. Το έγγραφο αποτελεί έναν σχεδιαστικό χάρτη για τις προμήθειες οπλισμού που θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Μπούντεσβερ για το 2026, αν και πολλές από τις αγορές αυτές είναι μακροπρόθεσμες, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Συνολικά, πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη του πολυαναμενόμενου εκσυγχρονισμού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων – έναν εκσυγχρονισμό που στηρίζεται σταθερά στη γερμανική αμυντική βιομηχανία.

Πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο

Πολιτικά, το χρονοδιάγραμμα συμπίπτει με τη στροφή του Μερτς σε ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης. Από την άνοιξη, το Βερολίνο κινείται προς την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το συνταγματικό «φρένο χρέους», επιτρέποντας πολυετείς δαπάνες πέρα από το σχεδόν εξαντλημένο ειδικό ταμείο των 100 δισ. ευρώ που είχε θεσπίσει ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Τα επιμέρους προγράμματα θα κατατεθούν σταδιακά στην κοινοβουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού όταν είναι αρκετά ώριμα για έγκριση = αφού κάθε προμήθεια άνω των 25 εκατ. ευρώ απαιτεί την έγκρισή της.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε νέα έργα

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Μπούντεσβερ θέλει να ξεκινήσει περίπου 320 νέα προγράμματα οπλικών συστημάτων και εξοπλισμού μέσα στον επόμενο κύκλο προϋπολογισμού. Από αυτά, 178 έχουν ήδη προσδιορισμένο ανάδοχο, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν «ανοιχτά» - ένδειξη ότι μεγάλο μέρος του σχεδίου εκσυγχρονισμού βρίσκεται ακόμα σε φάση σχεδιασμού.

Οι γερμανικές εταιρείες κυριαρχούν στους αναγνωρίσιμους διαγωνισμούς, με περίπου 160 έργα αξίας 182 δισ. ευρώ να συνδέονται με εγχώριες επιχειρήσεις.

Η Rheinmetall αναδεικνύεται μακράν ο μεγαλύτερος κερδισμένος. Η εταιρεία του Ντίσελντορφ και οι θυγατρικές ή κοινοπραξίες της εμφανίζονται σε 53 διαφορετικές γραμμές προμηθειών αξίας άνω των 88 δισ. ευρώ. Περίπου 32 δισ. θα κατευθυνθούν απευθείας στη Rheinmetall, ενώ άλλα 56 δισ. συνδέονται με θυγατρικές και κοινά προγράμματα, όπως τα τεθωρακισμένα Puma και Boxer που παράγονται μαζί με την KNDS.

Το σχέδιο προβλέπει την παράδοση 687 Puma, εκ των οποίων 662 σε έκδοση μάχης και 25 σε έκδοση εκπαίδευσης οδηγών, έως το 2035.

Στον τομέα της αεράμυνας, η Μπούντεσβερ στοχεύει στην προμήθεια 561 πυργίσκων Skyranger 30 για προστασία μικρού βεληνεκούς και αντιμετώπιση drones – ένα πρόγραμμα υπό πλήρη ηγεσία της Rheinmetall. Παράλληλα προβλέπεται η προμήθεια εκατομμυρίων χειροβομβίδων και φυσιγγίων.

Η Diehl Defence και η αεράμυνα

Η Diehl Defence αναδεικνύεται στη δεύτερη σημαντικότερη βιομηχανική «άγκυρα» μετά τη Rheinmetall, εμφανιζόμενη σε 21 γραμμές προμηθειών αξίας 17,3 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά την οικογένεια πυραύλων IRIS-T, που προορίζονται να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής γερμανικής αεράμυνας.
Σύμφωνα με το έγγραφο, η Μπούντεσβερ σκοπεύει να αγοράσει:

  • 14 πλήρη συστήματα IRIS-T SLM αξίας 3,18 δισ. ευρώ
  • 396 πυραύλους IRIS-T SLM για περίπου 694 εκατ. ευρώ
  • 300 πυραύλους μικρής εμβέλειας IRIS-T LFK αξίας 300 εκατ. ευρώ

Συνολικά, αυτά τα προγράμματα ανέρχονται σε περίπου 4,2 δισ. ευρώ, καθιστώντας το IRIS-T ένα από τα σημαντικότερα έργα αεράμυνας στο σχέδιο της Μπούντεσβερ.

Drones και διάστημα

Τα drones καταλαμβάνουν επίσης σημαντική θέση στη λίστα.

  • Η Μπούντεσβερ θέλει να επεκτείνει τον στόλο των ένοπλων Heron TP, που λειτουργούν σε συνεργασία με την ισραηλινή IAI, με νέα οπλικά φορτία αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ.
  • Ακολουθούν δώδεκα νέα LUNA NG τακτικά drones, με κόστος γύρω στα 1,6 δισ. ευρώ.
  • Για το πολεμικό ναυτικό, προβλέπονται τέσσερα ναυτικά drones uMAWS, αξίας περίπου 675 εκατ. ευρώ (μαζί με ανταλλακτικά, εκπαίδευση και συντήρηση).

Ορισμένα από τα πιο δαπανηρά νέα προγράμματα της Μπούντεσβερ δεν βρίσκονται ούτε στη στεριά, ούτε στη θάλασσα ή στον αέρα — αλλά σε τροχιά.
Η λίστα περιλαμβάνει πάνω από 14 δισ. ευρώ σε δορυφορικά προγράμματα, όπως:

  • νέους γεωστατικούς δορυφόρους επικοινωνιών,
  • αναβαθμισμένους σταθμούς ελέγχου,
  • και – το πιο φιλόδοξο – έναν αστερισμό δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO) αξίας 9,5 δισ. ευρώ για συνεχή, ανθεκτική σε παρεμβολές συνδεσιμότητα στρατευμάτων και κέντρων διοίκησης.

Η ώθηση αυτή συνδέεται με το σχέδιο του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους για ενίσχυση της «διαστημικής ασφάλειας» της Γερμανίας, ύψους 35 δισ. ευρώ.

Εγχώρια παραγωγή – αλλά αμερικανική εξάρτηση

Ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα σημεία της λίστας είναι η πιθανή αγορά επιπλέον 15 μαχητικών F-35 από τη Lockheed Martin, αξίας περίπου 2,5 δισ. ευρώ μέσω του αμερικανικού συστήματος Foreign Military Sales.

Αυτά θα διατηρήσουν τον ρόλο της Γερμανίας στο πλαίσιο της πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ, αλλά και την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ για συντήρηση, λογισμικό και δεδομένα αποστολών. Παράλληλα, υποδηλώνουν μια περαιτέρω σύγκλιση προς αμερικανικά οπλικά συστήματα, τη στιγμή που αυξάνονται οι πολιτικές εντάσεις γύρω από το γαλλογερμανοϊσπανικό μαχητικό επόμενης γενιάς FCAS.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μπούντεσβερ σχεδιάζει:

  • την αγορά 400 πυραύλων κρουζ Tomahawk Block Vb (περίπου 1,15 δισ. ευρώ),
  • μαζί με τρεις εκτοξευτές Typhon αξίας 220 εκατ. ευρώ,
    δίνοντας στη Γερμανία ικανότητα πλήγματος σε ακτίνα 2.000 χιλιομέτρων.

Το πολεμικό ναυτικό, στο μεταξύ, προχωρά σε ενδιάμεση λύση ναυτικής περιπολίας, αξίας 1,8 δισ. ευρώ για τέσσερα αεροσκάφη Boeing P-8A Poseidon –επίσης μέσω του αμερικανικού συστήματος προμηθειών.

Η ισορροπία εγχώριου και ξένου εξοπλισμού

Συνολικά, περίπου 25 έργα με ξένους προμηθευτές, αξίας 14 δισ. ευρώ, εμφανίζονται καθαρά στο εσωτερικό πλάνο της Μπούντεσβερ – λιγότερα από το 5% του συνολικού προϋπολογισμού των 377 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, αυτά τα προγράμματα αφορούν σχεδόν όλες τις στρατηγικές δυνατότητες της χώρας – από τα πυρηνικά μαχητικά έως την ικανότητα βαθιού πλήγματος και την εναέρια-ναυτική επιτήρηση.

Αντίθετα, σχεδόν το μισό του προγράμματος βασίζεται σε γερμανικές εταιρείες, που καλύπτουν τεθωρακισμένα, αισθητήρες και γραμμές πυρομαχικών. Οικονομικά, η εγχώρια βιομηχανία κυριαρχεί, αλλά πολιτικά, τα λίγα ξένα συστήματα καθορίζουν τους πιο ευαίσθητους στρατιωτικούς ρόλους της Γερμανίας.

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