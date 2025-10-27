ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία τον Οκτώβριο – Αισιοδοξία για ανάκαμψη το 2026

Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ifo Business Climate Index αυξήθηκε στις 88,4 μονάδες τον Οκτώβριο, από 87,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Η άνοδος αυτή οφείλεται στη βελτίωση των προσδοκιών για τους επόμενους μήνες, παρότι η τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση αξιολογήθηκε ελαφρώς χειρότερη. Οι επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες ότι η οικονομία θα ανακάμψει μέσα στο επόμενο έτος.

Μεταποίηση

Στον τομέα της μεταποίησης, ο δείκτης αυξήθηκε, κυρίως λόγω βελτίωσης των προσδοκιών. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δήλωσαν λιγότερη ικανοποίηση με την τρέχουσα κατάσταση. Η πτώση στις νέες παραγγελίες φαίνεται να έχει σταματήσει. Η αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο 78,2%, αλλά παραμένει χαμηλότερη από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο (83,3%).

Υπηρεσίες

Στον τομέα των υπηρεσιών, το κλίμα βελτιώθηκε σημαντικά. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμφανίστηκαν λιγότερο επιφυλακτικοί για τους επόμενους μήνες, ενώ η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα πάνω. Ιδιαίτερα θετικά κινήθηκε το κλίμα στον τουρισμό και στις υπηρεσίες πληροφορικής (IT).

Εμπόριο

Στον εμπορικό τομέα, το επιχειρηματικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση, χάρη στη μείωση της απαισιοδοξίας, κυρίως στο χονδρικό εμπόριο. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση αξιολογήθηκε κάπως χειρότερη.

Κατασκευές

Στον τομέα των κατασκευών, ο δείκτης σημείωσε μικρή πτώση. Παρόλο που η τρέχουσα κατάσταση κρίθηκε αισθητά καλύτερη, οι προσδοκίες έγιναν πιο απαισιόδοξες. Η έλλειψη παραγγελιών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα για τον κλάδο.

Συνοπτικά, το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης και συγκρατημένης αισιοδοξίας. Παρότι η τρέχουσα δραστηριότητα παραμένει υποτονική, οι προσδοκίες για το 2026 βελτιώνονται, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης.