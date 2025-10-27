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Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Τουρκία: Αισθητός στο ανατολικό Αιγαίο - Αναφορές για καταρρεύσεις κτιρίων
Ειδήσεις
22:18 - 27 Οκτ 2025

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Τουρκία: Αισθητός στο ανατολικό Αιγαίο - Αναφορές για καταρρεύσεις κτιρίων

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27/10 στην Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και στην Ελλάδα, όπου έγινε αισθητός σε Μυτιλήνη, Χίο και άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Νεότερες πληροφορίες αναφέρονται σε καταρρεύσεις, τουλάχιστον, δύο κτιρίων. 

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 6 Ρίχτερ, ενώ το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε τη δόνηση στα 6,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) τοποθέτησε το επίκεντρο του σεισμού στην επαρχία Μπαλικεσίρ, στη βορειοδυτική Τουρκία, μια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ούτε στο Μπαλίκεσιρ, ούτε στους γειτονικούς νομούς.

Ο έπαρχος του Σιντιργκί, Ντογούκαν Κογιούντζου, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».

Η δόνηση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 6 χιλιομέτρων, και έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα, η Σμύρνη αλλά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι τοπικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ σωστικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει ελέγχους σε κτίρια και υποδομές.

Κάτοικοι των περιοχών κοντά στο επίκεντρο ανέφεραν ότι ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και έντονο θόρυβο, προκαλώντας πανικό και έξοδο πολλών πολιτών στους δρόμους.

Η Τουρκία βρίσκεται σε μια από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, και ο νέος αυτός σεισμός επαναφέρει τον φόβο για πιθανή ενεργοποίηση ρηγμάτων στη δυτική Ανατολία, περιοχή που έχει πληγεί επανειλημμένα από ισχυρές δονήσεις τα τελευταία χρόνια.

Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, η δόνηση δεν εμπνέει ανησυχία για τσουνάμι ή άλλες παρενέργειες στη χώρα μας.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 23:25
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