Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται τη στήριξη της Ευρώπης για ακόμη 2-3 χρόνια

Η Ουκρανία θα χρειαστεί την οικονομική στήριξη της Ευρώπης για τουλάχιστον δύο έως τρία ακόμη χρόνια, προκειμένου να αντέξει τις επιπτώσεις του πολέμου και να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους ηγέτες για τη σημασία της συνέχισης της βοήθειας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν προετοιμάζεται για έναν πόλεμο δεκαετιών, αλλά για μια περίοδο μερικών ετών, κατά την οποία χρειάζεται σταθερή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

«Επέμεινα ξανά σε αυτό το σημείο σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να πολεμήσουμε για δεκαετίες, αλλά πρέπει να δείξετε πως, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα μπορείτε να παρέχετε σταθερή οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του Ουκρανού προέδρου έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σταδιακή αποδέσμευση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

«Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει νωρίτερα, αλλά η ανοικοδόμηση θα απαιτήσει πόρους. Και αυτό το πρόγραμμα των δύο ή τριών ετών είναι απολύτως κρίσιμο», σημείωσε.

Ελπίδες για παρέμβαση του Τραμπ προς την Κίνα

Ο Ζελένσκι εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον Σι Τζινπίνγκ, θα πιέσει το Πεκίνο να μειώσει την οικονομική και ενεργειακή στήριξή του προς τη Ρωσία.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις ισχυρές κινήσεις του Τραμπ, ειδικά εάν μετά από αυτές τις αποφασιστικές κυρώσεις η Κίνα είναι πρόθυμη να μειώσει τις εισαγωγές της από τη Ρωσία», ανέφερε ο Ζελένσκι, σχολιάζοντας το νέο πακέτο κυρώσεων των ΗΠΑ σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Συνεχείς μάχες στο μέτωπο – «Σφοδρές συγκρούσεις» στην Ποκρόφσκ

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προωθείται σε ορισμένους τομείς του μετώπου, κυρίως στην περιοχή του Ντονέτσκ, που παραμένει ο βασικός στόχος του Κρεμλίνου.

Η πόλη Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, δέχεται σφοδρές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, με τον Ουκρανό πρόεδρο να επιβεβαιώνει ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται εντός της πόλης.

«Η Ποκρόφσκ είναι ο κύριος στόχος των Ρώσων αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «σφοδρές μάχες συνεχίζονται στην πόλη και τα προάστιά της».

Εν αναμονή ευρωπαϊκής απόφασης

Οι δηλώσεις Ζελένσκι γίνονται την ώρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζητούν τον μηχανισμό χρηματοδότησης της Ουκρανίας για την επόμενη τριετία, με επίκεντρο τη χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων και τη δημιουργία ενός σταθερού ταμείου ανοικοδόμησης.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα στις ΗΠΑ σχετικά με τη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας καθιστά την ευρωπαϊκή συνδρομή ακόμη πιο κρίσιμη για το Κίεβο.