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Το Χρηματιστήριο της Τέχνης μετασχηματίζεται: Νέοι επενδυτές, διαδικτυακές πωλήσεις και ενισχυμένη συμμετοχή γυναικών
Ειδήσεις
07:58 - 30 Οκτ 2025

Το Χρηματιστήριο της Τέχνης μετασχηματίζεται: Νέοι επενδυτές, διαδικτυακές πωλήσεις και ενισχυμένη συμμετοχή γυναικών

Reporter.gr Newsroom
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Η παγκόσμια αγορά τέχνης δείχνει για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητά της απέναντι στα υψηλά επιτόκια, τον πληθωρισμό και την πολιτική αστάθεια, διαπιστώνεται σε σχετική έρευνα της UBS, στην οποία αναδεικνύεται πως ενώ η αγορά έχει επιβαρυνθεί από το 2023, ο όγκος των συναλλαγών αυξάνεται και οι διαδικτυακές πωλήσεις βρίσκονται σε «άνθηση».  

Πιο αναλυτικά, η 12η έκθεση για την παγκόσμια αγορά τέχνης που διεξήχθη με τη συνεργασία της Arts Economics και της UBS, δείχνει πως πρόκειται για έναν κλάδο που – παρά την οικονομική αβεβαιότητα, τη διάσπαση του εμπορίου και την επιβράδυνση στις διασυνοριακές ροές έργων τέχνης – παραμένει δυναμικός και διαρκώς εξελισσόμενος.

Οι ανησυχίες για το οικονομικό κλίμα είχαν, βέβαια, αντίκτυπο στην αγορά της τέχνης, με τις συνολικές πωλήσεις να μειώνονται κατά 12% σε αξία το 2024, φτάνοντας τα 57,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, το 2024 και μέχρι τα μέσα του 2025 οι μέσες δαπάνες ήταν 438.990 δολάρια για κατά μέσο όρο 14 έργα, με τις γυναίκες να ξοδεύουν 46% περισσότερα από τους άνδρες. Το 10% ξόδεψε πάνω από 500.000 δολάρια και το 7% πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια το 2024, με αντίστοιχα επίπεδα στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η μεσαία δαπάνη στο πρώτο εξάμηνο του 2025 (22.000 δολάρια) σχεδόν ταυτιζόταν με τη μεσαία δαπάνη ολόκληρου του 2024 (24.000 δολάρια), υποδεικνύοντας συνεχιζόμενη δραστηριότητα των συλλεκτών σε διάφορα επίπεδα τιμών.

Δαπάνες ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο: Στους Gen Z οι γυναίκες προηγούνται

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (οι boomers) αποτέλεσαν το μικρότερο τμήμα του δείγματος, αλλά ανέφεραν τις υψηλότερες μέσες δαπάνες το 2024, σχεδόν 993.000 δολάρια, ακολουθούμενοι από τους millennials με 523.000 δολάρια. Ακόμη, στη Gen Z και τους millennials φάνηκε πως οι γυναίκες ξόδεψαν περισσότερα, ενώ το αντίστροφο συνέβη με τους boomers και τους Gen X.

Οι υψηλότερες δαπάνες, δε, με σημαντική διαφορά, προέρχονταν από συλλέκτες στην Κίνα, κυρίως γυναίκες, των οποίων οι μέσες δαπάνες ήταν πάνω από διπλάσιες σε σχέση με των ανδρών.

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Γκαλερί και έμποροι τέχνης παραμένουν «πρωταγωνιστές» – Τα social media «ανεβαίνουν»

Το 83% των συλλεκτών υψηλής τέχνης προτίμησαν τις γκαλερί και τις εκθέσεις τέχνης για δια ζώσης αγορές ή αγόρασαν – και πάλι από γκαλερί – online, μέσω των social media. Το ποσοστό αυτό, βέβαια, εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το 2023 που άγγιζε το 95%.

Μεταξύ εκείνων που αγόρασαν από έμπορο, το 51% έκανε τουλάχιστον μία αγορά μέσω Instagram χωρίς να δει το έργο από κοντά (αύξηση από 41% το 2023). Παράλληλα, το 58% (από 39% το 2023) προτίμησε τις εκθέσεις.

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Οι δημοπρασίες χάνουν «έδαφος» – Προτιμότερη η απευθείας αγορά από τον καλλιτέχνη

Οι δημοπρασίες, από την άλλη, έχασαν έδαφος σε σχέση με το 2023 (το 49% των ερωτηθέντων είχε αγοράσει έργο σε δημοπρασία, σε αντίθεση με το 74% του 2023), ενώ αυξήθηκε η προτίμηση να αγοράζονται έργα απευθείας από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Το 43% αγόρασε κάποιο έργο από τον δημιουργό του, το 37% ανέθεσε στον καλλιτέχνη τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου έργου και το 35% αγόρασε και πάλι απευθείας από τον καλλιτέχνη μέσω Instagram.

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Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία από τις δημοπρασίες μεγάλων οίκων - Christie’s, Sotheby’s και Phillips, κλπ. – χρησιμοποιούνταν ως «βαρόμετρο» για τις τάσεις τις αγοράς. Ωστόσο, αυτό ίσως αλλάζει. Τα στοιχεία από τους μεγάλους οίκους δημοπρασιών έδειξαν στασιμότητα, με τις πωλήσεις τους να μειώνονται κατά 7% το α’ εξάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Ένας βασικός παράγοντας της μείωσης της αξίας των πωλήσεων σε αυτές τις επιχειρήσεις – και ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας στην συνολική παγκόσμια ανάπτυξη το 2024 – ήταν η επιβράδυνση στην κορυφή της αγοράς. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι πωλήσεις στο υψηλότερο επίπεδο της αγοράς τέχνης μειώθηκαν σημαντικά, δημιουργώντας χαμηλότερες συνολικές αξίες πωλήσεων παρά τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα σε χαμηλότερες τιμές.

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Η αξία των πωλήσεων πέφτει, αλλά ο όγκος αυξάνεται

Το παραπάνω έχει άμεση συνάφεια με την παρατήρηση πως ενώ η αξία των πωλήσεων μειώθηκε, ο όγκος τους αυξήθηκε κατά 3%, γεγονός που αντανακλά μία αλλαγή στη συμπεριφορά της αγοράς.

Η συρρίκνωση των πωλήσεων ήταν εμφανής στα έργα υψηλότερης αξίας, όμως η ενίσχυση των πωλήσεων για έργα που κοστολογούνται φθηνότερα υποδηλώνει – σύμφωνα με την έρευνα – ότι η βάση των συλλεκτών διευρύνθηκε, συμβάλλοντας σε μια πιο πολυδιάστατη αγορά.

Έτσι, μικρότεροι έμποροι – με τζίρο περίπου 250.000 δολάρια ή και λιγότερο – ανέφεραν πως οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν ετησίως κατά 17%, ενώ οι πωλήσεις σε δημοπρασίες έργων τέχνης με τιμές κάτω των 5.000 δολαρίων επίσης αυξήθηκαν, πράγμα που υποδηλώνει μία σταδιακή διαφοροποίηση της αγοραστικής δραστηριότητας.

Ελκυστική η αγορά σε νέους αγοραστές

Ενδεικτικό της μετατόπισης στην αγορά είναι και το ότι το 44% των αγοραστών το 2024 ήταν νέοι επενδυτές, ενώ αυξήθηκε και το ποσοστό όσων πραγματοποίησαν την πρώτη τους αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, το ήμισυ των συνολικών συναλλαγών για μικρότερους εμπόρους με τζίρο κάτω των 250.000 δολαρίων αφορούσε συλλέκτες που αγόραζαν για πρώτη φορά από αυτούς. Αυτό δείχνει, σύμφωνα με τη UBS, έντονη ανανέωση στο επενδυτικό κοινό.

Ελκυστικές οι εκθέσεις τέχνης για νέους συλλέκτες

Το 2024, το 31% των εμπόρων ανέφερε ότι οι εκθέσεις τέχνης ήταν η συχνότερα επιλεγμένη πηγή νέων αγοραστών, αυξημένο κατά 1% σε σχέση με το 2023, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία των προσωπικών επαφών για την ενίσχυση των πωλήσεων και την αλληλεπίδραση με τους συλλέκτες.

Οι γυναίκες καλλιτέχνιδες αποκτούν μεγαλύτερη εκπροσώπηση

Η εκπροσώπηση γυναικών καλλιτεχνών στις γκαλερί αυξήθηκε στο 40%, σημειώνοντας άνοδο 6% από το 2018. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, ένας σημαντικός αριθμός γυναικών καλλιτεχνών συμβάλλει στον τζίρο των γκαλερί. Επίσης, ακόμη κι αν η αύξηση των γυναικών δεν είναι πολύ μεγάλη, δείχνει – όπως σημειώνεται στην έκθεση – πως η αγορά τέχνη γίνεται πιο συμπεριληπτική και αντανακλά μία σταδιακή μετατόπιση προς την ισότητα των φύλων.

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Οι ΗΠΑ διατηρούν την «πρωτοκαθεδρία»

Οι ΗΠΑ διατήρησαν τη θέση τους ως η κορυφαία αγορά παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 42% των πωλήσεων κατά αξία. Η Κίνα έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά τέχνης στον κόσμο, με μερίδιο 19%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε στην τρίτη θέση με μερίδιο 17%. Η Γαλλία παρέμεινε σταθερά στην τέταρτη θέση, με 7% των παγκόσμιων πωλήσεων.

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Εκτιμήσεις για το μέλλον

Το 40% των επενδυτών υψηλής οικονομικής επιφάνειας δηλώνει πρόθεση να προχωρήσει σε νέες αγορές το επόμενο έτος (από 43% το 2024 και 54% το 2023), ενώ ένα εντυπωσιακό 84% εμφανίζεται αισιόδοξο για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της διεθνούς αγοράς τέχνης.

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Την ίδια ώρα, η διάθεση για ρευστοποίηση επενδύσεων υποχωρεί αισθητά στο 25%, σε σχέση με το 55% του 2024.

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