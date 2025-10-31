ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΔΜΗΕ: Ισχυροποιεί την ανθεκτικότητα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:50 - 31 Οκτ 2025

ΑΔΜΗΕ: Ισχυροποιεί την ανθεκτικότητα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ευστάθεια και ανθεκτικότητα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη βόρεια Ελλάδα ισχυροποιεί ο ΑΔΜΗΕ με τη μετατόπιση του σημείου σύνδεσης της διασυνδετικής γραμμής 400 kV προς το Blagoevgrad της Βουλγαρίας, από το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Θεσσαλονίκης στο αντίστοιχο του Λαγκαδά.

Όπως υπγοραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η εκτροπή υλοποιήθηκε με τη σύνδεση νέου τμήματος γραμμής μεταφοράς απλού κυκλώματος 400 kV, μήκους 11,6 χλμ, στην υφιστάμενη γραμμή. Ο Διαχειριστής ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία την τροποποιημένη όδευση με στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της λειτουργίας των διεθνών διασυνδέσεων και κατ’ επέκταση του εγχώριου ηλεκτρικού συστήματος.

Με το έργο του Διαχειριστή, η σύνδεση των δύο διασυνοριακών γραμμών με τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, που καταλήγουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται πλέον σε δύο ξεχωριστούς, αλλά συνδεδεμένους μεταξύ τους, κόμβους.

Παράλληλα, αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο τα τεχνικά οφέλη που προσφέρει στο σύστημα η κατασκευή του ΚΥΤ Λαγκαδά, με βασικότερα την ισορροπημένη κατανομή των καταναλωτικών φορτίων της Θεσσαλονίκης και των συνδέσεων των τοπικών γραμμών μεταφοράς, αλλά και την ενίσχυση της αξιόπιστης τροφοδότησης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος αναδιατάξεων των κυκλωμάτων της περιοχής, βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του συστήματος ακόμη και σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων ενώ σταδιακά θα επιτρέψουν την κατάργηση εναερίων τμημάτων γραμμών που διέρχονται από πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Βούλτεψη έβαλε ξανά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Τη διαγραφή της ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Η Βούλτεψη έβαλε ξανά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Τη διαγραφή της ζητά το ΠΑΣΟΚ

Γαλλία: Η πτώση των τιμών ενέργειας «μάζεψαν» τον πληθωρισμό στο 0,9%
Ειδήσεις

Γαλλία: Η πτώση των τιμών ενέργειας «μάζεψαν» τον πληθωρισμό στο 0,9%

ΠΑΣΟΚ για κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ: Καμία πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ: Καμία πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΔΜΗΕ: Στο €1 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην ΑΜΚ
Ανακοινώσεις

ΑΔΜΗΕ: Στο €1 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην ΑΜΚ

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Επενδυτικό άλμα €7,7 δισ. ως το 2034 – Οι διασυνδέσεις στο επίκεντρο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Επενδυτικό άλμα €7,7 δισ. ως το 2034 – Οι διασυνδέσεις στο επίκεντρο

ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου αναλαμβάνει επικεφαλής εξυπηρέτησης μετόχων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου αναλαμβάνει επικεφαλής εξυπηρέτησης μετόχων

Ενεργειακό «σοκ» στην ΕΕ: Κόστος €500 εκατ. ημερησίως και νέα μέτρα στήριξης για τη βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ενεργειακό «σοκ» στην ΕΕ: Κόστος €500 εκατ. ημερησίως και νέα μέτρα στήριξης για τη βιομηχανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ