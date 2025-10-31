ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αλβανία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Φάτος Νάνο σε ηλικία 73 ετών
Ειδήσεις
18:52 - 31 Οκτ 2025

Αλβανία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Φάτος Νάνο σε ηλικία 73 ετών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σύντομη νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Τιράνων. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό, ενώ αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με τους πνεύμονες.

Ο Φάτος Νάνο γεννήθηκε το 1952 στα Τίρανα, γιος του πρώην διευθυντή της Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης. Σπούδασε οικονομικά στα Τίρανα και ειδικεύτηκε στην Πολιτική Οικονομία. Αμέσως μετά την αποφοίτησή του το 1978 εργάστηκε σε μεταλλουργικά εργοστάσια και αργότερα ως οικονομολόγος σε αγρόκτημα, ενώ από το 1984 μέχρι το 1990 υπηρέτησε ως ερευνητής κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων στο Ινστιτούτο Μαρξιστικών-Λενινιστικών Σπουδών.

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, ο Νάνο ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία. Το Δεκέμβριο του 1990 διορίστηκε γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και τον Ιανουάριο του 1991 προήχθη στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Τον ίδιο χρόνο εκλέχτηκε πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο είχε ιδρύσει το 1992, και ηγήθηκε μέχρι το 2005.

Ο Νάνο διετέλεσε πρωθυπουργός σε τρεις περιόδους: το 1991, από το 1997 έως το 1998 και από το 2002 έως το 2005. Η πρώτη του θητεία ως μεταβατικού πρωθυπουργού είχε στόχο την οργάνωση των πρώτων δημοκρατικών εκλογών μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, ενώ αργότερα οδήγησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην εξουσία μετά από δύσκολες πολιτικές περιόδους και ταραχές.

Η καριέρα του ωστόσο δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις. Το 1993 το Δημοκρατικό Κόμμα του απήγγειλε κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση ανθρωπιστικής βοήθειας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να καταδικαστεί αρχικά σε 12 χρόνια φυλάκιση. Αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 1999, ενώ είχε ήδη αποφυλακιστεί το 1997 κατά τη διάρκεια πολιτικών αναταραχών. Τρεις μήνες μετά την αποφυλάκισή του, επανέφερε τους Σοσιαλιστές στην εξουσία.

Το 2021, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, του είχε απονείμει μετάλλιο για τη συμβολή του στην «οικοδόμηση του συνταγματικού και δημοκρατικού κράτους στην Αλβανία».

Η πολιτική και δημόσια ζωή της Αλβανίας αποχαιρετά σήμερα μια από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 18:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκιλφόιλ από Τίρανα: Όταν συνεργάζονται ΗΠΑ, Αλβανία, Ελλάδα, η περιοχή είναι πιο ασφαλής
Ειδήσεις

Γκιλφόιλ από Τίρανα: Όταν συνεργάζονται ΗΠΑ, Αλβανία, Ελλάδα, η περιοχή είναι πιο ασφαλής

Αθήνα διαψεύδει Ράμα: Καμία συμφωνία για ΑΟΖ – Αντιφάσεις με φόντο τη Χάγη
Πολιτική

Αθήνα διαψεύδει Ράμα: Καμία συμφωνία για ΑΟΖ – Αντιφάσεις με φόντο τη Χάγη

Ράμα: Μέσα στο 2026 η απόφαση για την ΑΟΖ Ελλάδας - Αλβανίας
Πολιτική

Ράμα: Μέσα στο 2026 η απόφαση για την ΑΟΖ Ελλάδας - Αλβανίας

Μητσοτάκης σε Ράμα: Έχουμε μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα
Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ράμα: Έχουμε μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ