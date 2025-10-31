Αλβανία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Φάτος Νάνο σε ηλικία 73 ετών

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σύντομη νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Τιράνων. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό, ενώ αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με τους πνεύμονες.

Ο Φάτος Νάνο γεννήθηκε το 1952 στα Τίρανα, γιος του πρώην διευθυντή της Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης. Σπούδασε οικονομικά στα Τίρανα και ειδικεύτηκε στην Πολιτική Οικονομία. Αμέσως μετά την αποφοίτησή του το 1978 εργάστηκε σε μεταλλουργικά εργοστάσια και αργότερα ως οικονομολόγος σε αγρόκτημα, ενώ από το 1984 μέχρι το 1990 υπηρέτησε ως ερευνητής κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων στο Ινστιτούτο Μαρξιστικών-Λενινιστικών Σπουδών.

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, ο Νάνο ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία. Το Δεκέμβριο του 1990 διορίστηκε γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και τον Ιανουάριο του 1991 προήχθη στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Τον ίδιο χρόνο εκλέχτηκε πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο είχε ιδρύσει το 1992, και ηγήθηκε μέχρι το 2005.

Ο Νάνο διετέλεσε πρωθυπουργός σε τρεις περιόδους: το 1991, από το 1997 έως το 1998 και από το 2002 έως το 2005. Η πρώτη του θητεία ως μεταβατικού πρωθυπουργού είχε στόχο την οργάνωση των πρώτων δημοκρατικών εκλογών μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, ενώ αργότερα οδήγησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην εξουσία μετά από δύσκολες πολιτικές περιόδους και ταραχές.

Η καριέρα του ωστόσο δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις. Το 1993 το Δημοκρατικό Κόμμα του απήγγειλε κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση ανθρωπιστικής βοήθειας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να καταδικαστεί αρχικά σε 12 χρόνια φυλάκιση. Αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 1999, ενώ είχε ήδη αποφυλακιστεί το 1997 κατά τη διάρκεια πολιτικών αναταραχών. Τρεις μήνες μετά την αποφυλάκισή του, επανέφερε τους Σοσιαλιστές στην εξουσία.

Το 2021, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, του είχε απονείμει μετάλλιο για τη συμβολή του στην «οικοδόμηση του συνταγματικού και δημοκρατικού κράτους στην Αλβανία».

Η πολιτική και δημόσια ζωή της Αλβανίας αποχαιρετά σήμερα μια από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών.