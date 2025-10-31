Γαλλία: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος Σαρκοζί για αποφυλάκιση
Ειδήσεις
19:08 - 31 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έχει οριστεί για τις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δικαστική πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο 70χρονος Σαρκοζί βρίσκεται από τις 21 Οκτωβρίου στη φυλακή, εκτίοντας πενταετή ποινή κάθειρξης που του επιβλήθηκε από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού στις 25 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι.

Την ίδια ημέρα που εισήχθη στη φυλακή, κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης. Παράλληλα, έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, με τη νέα δίκη να αναμένεται τον Μάρτιο, αν και οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν ανακοινωθεί.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η έκδοση του εντάλματος σύλληψης που οδήγησε τον Σαρκοζί στη φυλακή προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, με τους δικαστές να τονίζουν την «εξαιρετική σοβαρότητα» των κατηγοριών. Ο ίδιος ο Σαρκοζί υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή πηγάζει από «μίσος».

Όσον αφορά την εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης, η συνέχιση της κράτησης μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο αν αποτελεί το «μοναδικό μέσο» για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, την αποτροπή πιέσεων ή συνεννόησης μεταξύ εμπλεκομένων, την πρόληψη φυγής ή υποτροπής, ή την προστασία του ίδιου ή τρίτων.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο πρώην πρόεδρος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επίβλεψη, πιθανώς με περιοριστικά μέτρα κατ’ οίκον και επιτήρηση μέσω ηλεκτρονικού βραχιολιού.

