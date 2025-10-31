ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε τις προτάσεις για φόρο περιουσίας - Πιέσεις στον πρωθυπουργό Λεκορνί
Ειδήσεις
21:59 - 31 Οκτ 2025

Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε τις προτάσεις για φόρο περιουσίας - Πιέσεις στον πρωθυπουργό Λεκορνί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την Παρασκευή (31/10) τις προτάσεις για την επιβολή φόρου περιουσίας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, μια διαδικασία που απειλεί να προκαλέσει πολιτική κρίση και ενδεχομένως την πτώση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η πρόταση, γνωστή ως «φόρος Zucman», πήρε το όνομά της από τον οικονομολόγο Gabriel Zucman και προέβλεπε την επιβολή ελάχιστου φόρου 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, οι Σοσιαλιστές είχαν καταθέσει μια πιο ήπια εκδοχή, τη λεγόμενη «Zucman-lite», που εξαιρούσε οικογενειακές και καινοτόμες επιχειρήσεις, ωστόσο και αυτή απορρίφθηκε.

Η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία δεν έχει ποτέ φορολογήσει τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία και ότι μια τέτοια ρύθμιση πιθανότατα θα ακυρωνόταν από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Οι αριστεροί βουλευτές, ωστόσο, τόνισαν ότι ο νέος φόρος είναι απαραίτητος για να ενισχυθεί η φορολογική δικαιοσύνη και να καλυφθούν τα δημοσιονομικά κενά του προϋπολογισμού, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υπεράσπιση των πλουσίων.

Οι Σοσιαλιστές είχαν απειλήσει ότι θα χρησιμοποιήσουν τον καθοριστικό τους ρόλο στο κοινοβούλιο για να ρίξουν την κυβέρνηση μέσω πρότασης μομφής, εάν ο Λεκορνί δεν προχωρήσει σε ουσιαστική αύξηση της φορολογίας των εύπορων πολιτών. Αν και τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής αναταραχής, καθώς συνεχίζονται οι ψηφοφορίες για τις υπόλοιπες τροπολογίες του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μόνη πρόταση που εγκρίθηκε μέχρι στιγμής αφορά την αύξηση της φορολόγησης των εταιρειών χαρτοφυλακίου, μέτρο που η κυβέρνηση ελπίζει πως θα κατευνάσει την αντιπολίτευση και θα επιτρέψει την ψήφιση του προϋπολογισμού χωρίς νέα πολιτική κρίση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης
Ειδήσεις

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία
Ειδήσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία

Οι γαλλικές τράπεζες κλείνουν την πόρτα στη Λεπέν – Αγώνας για χρηματοδότηση ενόψει των προεδρικών εκλογών
Ειδήσεις

Οι γαλλικές τράπεζες κλείνουν την πόρτα στη Λεπέν – Αγώνας για χρηματοδότηση ενόψει των προεδρικών εκλογών

Γαλλία: Ο Μακρόν τίμησε την επέτειο νίκης κατά των Ναζί
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο Μακρόν τίμησε την επέτειο νίκης κατά των Ναζί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ