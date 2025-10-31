Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε τις προτάσεις για φόρο περιουσίας - Πιέσεις στον πρωθυπουργό Λεκορνί

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την Παρασκευή (31/10) τις προτάσεις για την επιβολή φόρου περιουσίας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, μια διαδικασία που απειλεί να προκαλέσει πολιτική κρίση και ενδεχομένως την πτώση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η πρόταση, γνωστή ως «φόρος Zucman», πήρε το όνομά της από τον οικονομολόγο Gabriel Zucman και προέβλεπε την επιβολή ελάχιστου φόρου 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, οι Σοσιαλιστές είχαν καταθέσει μια πιο ήπια εκδοχή, τη λεγόμενη «Zucman-lite», που εξαιρούσε οικογενειακές και καινοτόμες επιχειρήσεις, ωστόσο και αυτή απορρίφθηκε.

Η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία δεν έχει ποτέ φορολογήσει τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία και ότι μια τέτοια ρύθμιση πιθανότατα θα ακυρωνόταν από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Οι αριστεροί βουλευτές, ωστόσο, τόνισαν ότι ο νέος φόρος είναι απαραίτητος για να ενισχυθεί η φορολογική δικαιοσύνη και να καλυφθούν τα δημοσιονομικά κενά του προϋπολογισμού, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υπεράσπιση των πλουσίων.

Οι Σοσιαλιστές είχαν απειλήσει ότι θα χρησιμοποιήσουν τον καθοριστικό τους ρόλο στο κοινοβούλιο για να ρίξουν την κυβέρνηση μέσω πρότασης μομφής, εάν ο Λεκορνί δεν προχωρήσει σε ουσιαστική αύξηση της φορολογίας των εύπορων πολιτών. Αν και τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής αναταραχής, καθώς συνεχίζονται οι ψηφοφορίες για τις υπόλοιπες τροπολογίες του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μόνη πρόταση που εγκρίθηκε μέχρι στιγμής αφορά την αύξηση της φορολόγησης των εταιρειών χαρτοφυλακίου, μέτρο που η κυβέρνηση ελπίζει πως θα κατευνάσει την αντιπολίτευση και θα επιτρέψει την ψήφιση του προϋπολογισμού χωρίς νέα πολιτική κρίση.