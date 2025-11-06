Βρετανία: Επίσημη η αφαίρεση του τίτλου του Πρίγκιπα από τον Άντριου στον απόηχο του σκανδάλου Έπσταϊν

Με βασιλικό διάταγμα υπό τη Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση: αφαίρεσε από τον αδελφό του, Άντριου Μάουντμπάτεν Ουίνδσορ, όλους τους τίτλους και προνόμια που συνδέονταν με τη βασιλική του ιδιότητα.

Το διάταγμα, γνωστό ως Letters Patent, δημοσιεύθηκε επισήμως την Τετάρτη (5/11) στην The Gazette, το επίσημο δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο Βασιλεύς ευδόκησε, διά Letters Patent υπό τη Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2025, να κηρύξει ότι ο Andrew Mountbatten Windsor δεν δικαιούται πλέον να φέρει ή να απολαμβάνει τον τίτλο, τη μορφή ή το προνόμιο του ‘Royal Highness’ ούτε την τιμητική ιδιότητα του ‘Prince’.»

Εκτός από τον τίτλο του πρίγκιπα, ο Άντριου χάνει και τον τίτλο Δούκας του Γιορκ, που κατείχε από το 1986.

Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Καρόλου, στις 30 Οκτωβρίου, ότι ο αδελφός του θα εκδιωχθεί από την κατοικία του στο Royal Lodge, έπειτα από νέα στοιχεία σχετικά με τη φιλία του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν και την αναζωπύρωση των καταγγελιών από την Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε.

Η απόφαση του μονάρχη θεωρείται η πιο αυστηρή τιμωρία που έχει επιβληθεί ποτέ σε εν ενεργεία μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη εποχή. Ο 65χρονος Άντριου, που μέχρι πρότινος έφερε τον τίτλο «Αυτού Βασιλική Υψηλότητα», θα μεταφερθεί σε μικρότερη κατοικία στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, ιδιοκτησίας του βασιλιά.

Η οικογένεια της εκλιπούσας Τζιούφρε, η οποία έθεσε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, χαιρέτισε την απόφαση του μονάρχη, κάνοντας λόγο για «δικαίωση μετά από χρόνια σιωπής και συγκάλυψης».

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί Δημοκρατικοί βουλευτές που διερευνούν το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν απέστειλαν επιστολή στον πρώην πρίγκιπα ζητώντας του να παραχωρήσει συνέντευξη σχετικά με την υπόθεση. «Οι τεκμηριωμένες καταγγελίες εις βάρος σας, καθώς και η μακροχρόνια φιλία σας με τον κ. Έπσταϊν, υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να διαθέτετε κρίσιμες πληροφορίες για τη συνεχιζόμενη έρευνά μας», αναφέρει η επιστολή, με προθεσμία απάντησης έως τις 20 Νοεμβρίου.

Ο Άντριου, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και την Τζιούφρε.