Γερμανία: Απροσδόκητη άνοδος των εξαγωγών τον Σεπτέμβριο με ώθηση από ΗΠΑ και Κίνα

Αίσθηση προκάλεσαν τα τελευταία στοιχεία για το γερμανικό εξωτερικό εμπόριο, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, με τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τους εμπορικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας της Γερμανίας, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν αύξηση 0,5%. Οι εισαγωγές σημείωσαν μεγαλύτερη άνοδο 3,1% σε ημερολογιακή και εποχικά προσαρμοσμένη βάση.

Το εμπορικό ισοζύγιο διατήρησε πλεόνασμα 15,3 δισ. ευρώ (17,84 δισ. δολάρια) για τον Σεπτέμβριο, έναντι πλεονάσματος 18 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2024.

Εξαγωγές προς ΗΠΑ και ΕΕ

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 11,9% σε μηνιαία βάση, μετά από πέντε μήνες συνεχούς υποχώρησης λόγω των δασμών που επέβαλε η Ουάσιγκτον στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Παράλληλα, οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ ενισχύθηκαν κατά 2,5%, ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ παρέμειναν σταθερές.

Ενίσχυση των εισαγωγών από Κίνα

Οι περισσότερες εισαγωγές προήλθαν από την Κίνα, σημειώνοντας άνοδο 6,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η εισροή εισαγωγών εντάθηκε μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ κατά κινεζικών προϊόντων, οδηγώντας τη Γερμανία και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ να επανεξετάσουν τις πολιτικές προστασίας των τοπικών επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας.

Οι επικεφαλής της βιομηχανίας εκφράζουν την ανάγκη η ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής ώστε να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά.