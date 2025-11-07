ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μυστήριο με την απουσία Λαβρόφ από κρίσιμα ραντεβού – Διαψεύδει ρήξη με τον Πούτιν το Κρεμλίνο
Ειδήσεις
22:30 - 07 Νοε 2025

Μυστήριο με την απουσία Λαβρόφ από κρίσιμα ραντεβού – Διαψεύδει ρήξη με τον Πούτιν το Κρεμλίνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανησυχία και φημολογία προκαλεί στη Μόσχα η παρατεταμένη απουσία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ από μια σειρά σημαντικών διπλωματικών και κυβερνητικών συναντήσεων, με τα διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για ενδεχόμενη ένταση στις σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι εικασίες εντάθηκαν μετά την αιφνίδια ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης Πούτιν – Τραμπ στη Βουδαπέστη, τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, προηγήθηκε έντονο τηλεφώνημα μεταξύ του Αμερικανού γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο και του Λαβρόφ, το οποίο φέρεται να συνέβαλε στην ακύρωση.

Την Τετάρτη (5/11), ο Λαβρόφ απουσίαζε από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, όπου ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να συζήτησε θέματα που αφορούσαν δοκιμές πυρηνικών όπλων.που αφορούσαν δοκιμές πυρηνικών όπλων.που αφορούσαν δοκιμές πυρηνικών όπλων. Η απουσία του από πολλαπλές υψηλού επιπέδου συσκέψεις τις τελευταίες εβδομάδες έχει πυροδοτήσει νέο κύκλο φημών.

Το Κρεμλίνο πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί ρήξης ή παραγκωνισμού του Λαβρόφ, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες εικασίες».

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κατά την επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στον Λευκό Οίκο (7 Νοεμβρίου) ότι παραμένει ανοιχτός σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, αφήνοντας ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2o73wl0i61?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμα Τραμπ για πιθανή εξαίρεση της Ουγγαρίας από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις

Σήμα Τραμπ για πιθανή εξαίρεση της Ουγγαρίας από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Μπέργκαμ (ΗΠΑ): Έχουμε τα εργαλεία για την επιβολή εμπάργκου στο ρωσικό αέριο
Ειδήσεις

Μπέργκαμ (ΗΠΑ): Έχουμε τα εργαλεία για την επιβολή εμπάργκου στο ρωσικό αέριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Ζαχάροβα: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Οι ΗΠΑ αναβιώνουν το Δόγμα Μονρόε
Ειδήσεις

Ζαχάροβα: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Οι ΗΠΑ αναβιώνουν το Δόγμα Μονρόε

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ