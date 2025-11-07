Μυστήριο με την απουσία Λαβρόφ από κρίσιμα ραντεβού – Διαψεύδει ρήξη με τον Πούτιν το Κρεμλίνο

Ανησυχία και φημολογία προκαλεί στη Μόσχα η παρατεταμένη απουσία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ από μια σειρά σημαντικών διπλωματικών και κυβερνητικών συναντήσεων, με τα διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για ενδεχόμενη ένταση στις σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι εικασίες εντάθηκαν μετά την αιφνίδια ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης Πούτιν – Τραμπ στη Βουδαπέστη, τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, προηγήθηκε έντονο τηλεφώνημα μεταξύ του Αμερικανού γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο και του Λαβρόφ, το οποίο φέρεται να συνέβαλε στην ακύρωση.

Την Τετάρτη (5/11), ο Λαβρόφ απουσίαζε από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, όπου ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να συζήτησε θέματα που αφορούσαν δοκιμές πυρηνικών όπλων. Η απουσία του από πολλαπλές υψηλού επιπέδου συσκέψεις τις τελευταίες εβδομάδες έχει πυροδοτήσει νέο κύκλο φημών.

Το Κρεμλίνο πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί ρήξης ή παραγκωνισμού του Λαβρόφ, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες εικασίες».

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κατά την επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στον Λευκό Οίκο (7 Νοεμβρίου) ότι παραμένει ανοιχτός σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, αφήνοντας ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο.

