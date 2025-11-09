Γερμανία: Η Bundestag αποφασίζει εξοπλιστικά συστήματα άνω των 3 δισ. ευρώ - Συμμετοχή και της ελληνικής Theon
17:50 - 09 Νοε 2025

Η Γερμανία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέες μεγάλες εξοπλιστικές αγορές συνολικής αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεών της. 

Τα σχετικά εμπιστευτικά έγγραφα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Bundestag, η οποία θα αποφασίσει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg και της Handelsblatt.

Οι νέες προμήθειες αφορούν επιθετικά ελικόπτερα, συστήματα νυχτερινής όρασης και πυραύλους εδάφους-αέρος, αποτελώντας μέρος της στρατηγικής της Γερμανίας για αναβάθμιση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει:

  1. 20 επιθετικά ελικόπτερα από την Airbus, συνολικού κόστους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ,
  2. 100.000 συσκευές νυχτερινής όρασης, αξίας επίσης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες θα παραχθούν από τη γερμανική Hensoldt σε συνεργασία με την ελληνική Theon International,
  3. και πυραυλικά συστήματα IRIS-T SLM από την Diehl Defence, κόστους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι συμφωνίες αυτές έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την έγκριση 18 αμυντικών προγραμμάτων αξίας άνω των 14 δισ. ευρώ από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και νέες συμβάσεις ως το τέλος του έτους.

Η Handelsblatt σημειώνει ότι το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες πριν από τη συνεδρίαση της Bundestag, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι οι προμήθειες εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο ανασυγκρότησης της Bundeswehr, που έχει επιταχυνθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συμμετοχή της ελληνικής Theon International στην παραγωγή των συστημάτων νυχτερινής όρασης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει περαιτέρω τη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας και επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά.

