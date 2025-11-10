Αποφυλακίστηκε ο Σαρκοζί: «Η αλήθεια θα επικρατήσει» δήλωσε

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στο σπίτι του τη Δευτέρα, μετά από απόφαση δικαστηρίου στο Παρίσι που επέτρεψε την αποφυλάκισή του κατά τη διάρκεια της έφεσης κατά της καταδίκης του για συνωμοσία με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων από τη Λιβύη.

Ο Σαρκοζί είχε οδηγηθεί στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου, αφού είχε βρεθεί ένοχος τον Σεπτέμβριο για ποινική συνωμοσία σχετικά με προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007 από τον τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Ο πρώην συντηρητικός ηγέτης, που υπηρέτησε ως πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η παραμονή του στη φυλακή ήταν δύσκολη. «Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα γεγονός που η ζωή μας διδάσκει», έγραψε στο X μετά την επιστροφή του στο σπίτι. Πρόσθεσε ότι θα επικεντρωθεί πλέον στη διαδικασία της έφεσης και ότι «το τέλος της ιστορίας μένει να γραφτεί».

Το δικαστήριο σημείωσε ότι ο Σαρκοζί δεν αποτελούσε κίνδυνο φυγής, και επομένως δεν ήταν αναγκαίο να παραμείνει στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του. Η αποφυλάκισή του βασίστηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ο κίνδυνος φυγής, και δεν αποτελεί ένδειξη για το αν η έφεσή του έχει πιθανότητες επιτυχίας.

«Vive la liberté» (Ζήτω η ελευθερία), δημοσίευσε ο μικρότερος γιος του Σαρκοζί, Λουί, στο X, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με μια παιδική φωτογραφία του δίπλα στον πατέρα του.

Η πενταετής ποινή φυλάκισης είχε εφαρμοστεί άμεσα λόγω της, όπως ανέφεραν οι δικαστές τον Σεπτέμβριο, «εξαιρετικής σοβαρότητας» του αδικήματος. Ο Σαρκοζί κρατούνταν στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, μια συγκλονιστική πτώση για έναν πρώην πρόεδρο. Ωστόσο, ο δημόσιος κατήγορος τη Δευτέρα συνέστησε την αποφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της έφεσης κατά της ενοχής του.

