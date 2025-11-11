Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας στην Ισλαμαμπάντ - 12 νεκροί και 27 τραυματίες
12:40 - 11 Νοε 2025

Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας στην Ισλαμαμπάντ - 12 νεκροί και 27 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη (11/11) ύστερα από επίθεση αυτοκτονίας με βόμβα που σημειώθηκε έξω από δικαστήριο στην Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Μοχσίν Νάκβι, «στις 12:39 το μεσημέρι σημειώθηκε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Κασρί», όπου βρίσκεται το δικαστικό συγκρότημα. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο απολογισμός είναι 12 νεκροί και 27 τραυματίες. Κάτοικοι της περιοχής είχαν προηγουμένως κάνει λόγο για μια ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση.

Όπως περιέγραψε ο δικηγόρος και αυτόπτης μάρτυρας, Ρουστάμ Μαλίκ, «την ώρα που πάρκαρα το αυτοκίνητό μου και ετοιμαζόμουν να μπω στο συγκρότημα, ακούστηκε μια πολύ δυνατή έκρηξη στην είσοδο».

«Ακολούθησε πανδαιμόνιο. Δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν πανικόβλητοι μέσα στον χώρο. Είδα δύο πτώματα πεσμένα κοντά στην πύλη και αρκετά αυτοκίνητα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες», πρόσθεσε, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν ολόκληρη την περιοχή, όπου βρίσκονται επίσης πολλά κυβερνητικά κτίρια και υπηρεσίες.

