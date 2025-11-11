ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νικολάου (Τρ. Κύπρου): Συνεχίζεται η πολιτική υψηλών μερισμάτων – Δεν αποκλείονται εξαγορές ή συγχωνεύσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:27 - 11 Νοε 2025

Νικολάου (Τρ. Κύπρου): Συνεχίζεται η πολιτική υψηλών μερισμάτων – Δεν αποκλείονται εξαγορές ή συγχωνεύσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πολιτική διανομής υψηλών μερισμάτων θα συνεχιστεί σε συνδυασμό με τον στόχο για «βιώσιμη ανάπτυξη της τράπεζας» υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου.  

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Νικολάου είπε: «Θα παραμείνουμε γενναιόδωροι στην ανταμοιβή των μετόχων μας, θα συνεχιστεί η οργανική ανάπτυξη και δεν αποκλείονται συγχωνεύσεις ή και εξαγορές εφόσον προκύψει κάποια ευκαιρία».

Τόνισε, δε, πως η τράπεζα θα συνεχίσει και το 2026 την στρατηγική αύξησης των δανείων τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, ενώ σημείωσε πως η ρευστότητά της είναι ιδιαιτέρως υψηλή. Ήδη, οι χρηματοδοτήσεις εκτός Κύπρου ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ με τον ετήσιο στόχο για 1,5 δισ. ευρώ να είναι εφικτός.

Ο κ. Νικολάου σημείωσε πως το international loans book έχει τρεις πυλώνες:

(α) Τα corporate δάνεια κυρίως προς την ελληνική αγορά αλλά όχι μόνο, (β) τα δάνεια προς το shipping, προς 30 πελάτες με 25 εκατ. ευρώ έκαστος και (γ) τα syndicated loans τα οποία έχουν χορηγηθεί σε 23 πελάτες και ανέρχονται συνολικά στα 260 εκατ ευρώ.

Μέχρι τα τέλη του 2025 αναμένεται, όπως είπε, η αύξηση των δανείων να τρέξει με ρυθμό υψηλότερο του 4%, ενώ ικανοποιητικός αναμένεται να είναι ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων και το 2026.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ότι η τράπεζα αναβαθμίζει τον στόχο που είχε θέσει για το 2025 για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) σε επίπεδα high-teens από επίπεδα mid-teens.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 118 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 353 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Όσον αφορά στα μάκρο, ο κ. Νικολάου σημείωσε πως η κυπριακή οικονομία θα τρέξει το 2025 με ρυθμό ανάπτυξης 3,2% ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ βρίσκεται ήδη σε επίπεδα χαμηλότερα του 60%.

Όπως εξήγησε, η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή, με τον ρυθμό ανάπτυξής της να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ
Ανακοινώσεις

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου
Ειδήσεις

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ με μέτρα για κατοικία, ενοικιαστές και ρυθμίσεις οφειλών
Οικονομία

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ με μέτρα για κατοικία, ενοικιαστές και ρυθμίσεις οφειλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμά

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ