Νικολάου (Τρ. Κύπρου): Συνεχίζεται η πολιτική υψηλών μερισμάτων – Δεν αποκλείονται εξαγορές ή συγχωνεύσεις

Η πολιτική διανομής υψηλών μερισμάτων θα συνεχιστεί σε συνδυασμό με τον στόχο για «βιώσιμη ανάπτυξη της τράπεζας» υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Νικολάου είπε: «Θα παραμείνουμε γενναιόδωροι στην ανταμοιβή των μετόχων μας, θα συνεχιστεί η οργανική ανάπτυξη και δεν αποκλείονται συγχωνεύσεις ή και εξαγορές εφόσον προκύψει κάποια ευκαιρία».

Τόνισε, δε, πως η τράπεζα θα συνεχίσει και το 2026 την στρατηγική αύξησης των δανείων τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, ενώ σημείωσε πως η ρευστότητά της είναι ιδιαιτέρως υψηλή. Ήδη, οι χρηματοδοτήσεις εκτός Κύπρου ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ με τον ετήσιο στόχο για 1,5 δισ. ευρώ να είναι εφικτός.

Ο κ. Νικολάου σημείωσε πως το international loans book έχει τρεις πυλώνες:

(α) Τα corporate δάνεια κυρίως προς την ελληνική αγορά αλλά όχι μόνο, (β) τα δάνεια προς το shipping, προς 30 πελάτες με 25 εκατ. ευρώ έκαστος και (γ) τα syndicated loans τα οποία έχουν χορηγηθεί σε 23 πελάτες και ανέρχονται συνολικά στα 260 εκατ ευρώ.

Μέχρι τα τέλη του 2025 αναμένεται, όπως είπε, η αύξηση των δανείων να τρέξει με ρυθμό υψηλότερο του 4%, ενώ ικανοποιητικός αναμένεται να είναι ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων και το 2026.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ότι η τράπεζα αναβαθμίζει τον στόχο που είχε θέσει για το 2025 για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) σε επίπεδα high-teens από επίπεδα mid-teens.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 118 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 353 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Όσον αφορά στα μάκρο, ο κ. Νικολάου σημείωσε πως η κυπριακή οικονομία θα τρέξει το 2025 με ρυθμό ανάπτυξης 3,2% ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ βρίσκεται ήδη σε επίπεδα χαμηλότερα του 60%.

Όπως εξήγησε, η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή, με τον ρυθμό ανάπτυξής της να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.