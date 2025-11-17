To deal €1,5 δισ. μεταξύ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ουκρανικής Ukrhydroenergo – Οι στόχοι
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09:40 - 17 Νοε 2025

Γιώργος Αλεξάκης
Μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του κατασκευαστικού βραχίονά της ΤΕΡΝΑ, στις 15 Νοεμβρίου 2025.  

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την UKRHYDROENERGO, την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρεται, από πηγές της εταιρείας, «η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως τη μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρεία υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς.»

Αντικείμενο

Συγκεκριμένα το αντικείμενο τη συμφωνίας αφορά την ανάπτυξη και υλοποίηση από κοινού:

1) Αντλησιοταμιευτικός σταθμός Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage).

2) Νέο αντλιοστάσιο ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Ο συνολικός προϋπολογισμός, δε, ανέρχεται, περίπου, στα 1,5 δισ. ευρώ. Με βάση τη σχετική ενημέρωση, τα δύο παραπάνω έργα, που βρίσκονται στη Δυτική Ουκρανία, είναι εκείνα που θα υλοποιηθούν καταρχάς στο πλαίσιο του MoU, ενώ εξετάζονται παράλληλα και άλλες ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα της χώρας.

Στρατηγική σημασία της συμφωνίας

Σημειώνεται ότι η Ukrhydroenergo είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία και ανήκει κατά 100% στο κράτος.

Όπως, δε, αναφέρεται, «η ΤΕΡΝΑ, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών υποδομών και ειδικότερα έργων αντλησιοταμίευσης. Σήμερα υλοποιεί το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα.»

Παράλληλα. σημειώνεται, ότι οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιήσει στην Ουκρανία η ΤΕΡΝΑ, θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Τα έργα, δε, με βάση πληροφορίες, αναμένεται να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς (EBRD, EIB κ.τ.λ.), συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής συνδρομής.

Ποια είναι η Ukrhydroenergo

H Ukrhydroenergo ιδρύθηκε το 1994 και ανήκει στις 15 μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Διαθέτει 10 υδροηλεκτρικές μονάδες και αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς στους ποταμούς Δνείπερο και Δνείστερο.

H εταιρεία έχει μακρά παράδοση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από το 2014, υλοποιεί συμβάσεις με την ΕΤΕπ που εστιάζουν στην ανακατασκευή και αναβάθμιση υδροηλεκτρικών μονάδων.

